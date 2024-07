l 2024 si rivela un anno importante per Opel con il lancio della nuova Grandland. Un SUV che porta un rilevante aggiornamento rispetto ai modelli precedenti. Presentato in anteprima italiana a Milano, il nuovo Grandland si distingue per la sua offerta di motorizzazioni completamente elettriche e ibride. Questo modello sarà disponibile sul mercato entro la fine dell’anno. Ma i dettagli sui prezzi sono ancora da definire. Maggiori informazioni su costi e opzioni saranno infatti rivelate ad ottobre.

Motorizzazioni elettriche e ibride per la nuova Opel Grandland

A livello di dimensioni, l’ auto presenta una lunghezza di 4.650mm, una larghezza di 1.905mm e un’altezza di 1.660mm. Insomma la nuova è senz’ altro un SUV dalle dimensioni più che generose. Il bagagliaio offre una capacità di 550 litri, estendibile fino a 1.641l con i sedili posteriori abbattuti. Il design esterno è caratterizzato dall’elemento Opel Vizor 3D e dai fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD. Mentre gli interni sono arricchiti da un display touch da 16 pollici e una strumentazione digitale. I sedili anteriori firmati AGR promettono, invece, un comfort ottimale durante i lunghi viaggi.

Il nuovo Opel Grandland utilizza la piattaforma STLA medium del gruppo Stellantis. Così da offrire diverse opzioni di motorizzazione per soddisfare le diverse esigenze degli automobilisti. La versione elettrica sarà equipaggiata con una batteria da 98kWh. La quale garantisce un’autonomia fino a 700km secondo il ciclo WLTP.

Inoltre, la serie comprende modelli ibridi, tra cui una versione Plug-in con autonomia elettrica fino a 85km e una Mild Hybrid con motore benzina da 1,2 litri da 100kW (136CV). A cui si abbina un’unità elettrica da 21 kW (29 CV). Il Grandland è dotato di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Come il Cruise Control Automatico con funzione Stop & Go e il sistema Intelli-Drive 2.0 su richiesta. Questi aggiornamenti tecnologici e le opzioni di motorizzazione fanno dell’ultima arrivata nella famiglia Opel una concorrente di spicco nel segmento dei SUV moderni.