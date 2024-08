Asus Vivobook 15 OLED è un notebook di alta qualità, soprattutto per la presenza di un display OLED che fa letteralmente impazzire i consumatori o i content creator, sempre attenti al giusto rispetto della gamma cromatica e dei dettagli sopraffini.

Il modello attualmente in vendita è, per la precisione, l’X1505VA, un notebook appunto con monitor OLED Glossy (lucido) da 15.6 pollici, capace di raggiungere un refresh rate di 120Hz, il che porta ad una maggiore fluidità di utilizzo, e la possibilità di limare tutti i piccoli difetti che si potrebbero riscontrare. Sotto il cofano si trova comunque un processore di tutto rispetto, se pensate che parliamo di Intel Core i7 di 13esima generazione, con alle spalle 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD PCIe. Ciò che manca è una scheda grafica dedicata, poiché in questo caso sarà necessario accontentarsi di una Intel Iris Xe, molto comune e diffusa, ma non allo stesso livello di una dedicata.

Notebook Asus in super sconto su Amazon

Uno sconto interessante è stato applicato su un notebook Asus di ottimo livello, infatti gli utenti si ritrovano a poter acquistare questo dispositivo a soli 799 euro, approfittando della riduzione di 100 euro prevista di base, partendo appunto dagli 899 euro di listino. L’ordine è da effettuare qui.

Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11, senza presentare personalizzazioni software particolari, ha uno chassis in metallo con colorazione argento, ma soprattutto una comoda finitura opaca che non trattiene per nulla le impronte o la polvere (oltretutto è relativamente semplice da pulire). In termini dimensionali il prodotto raggiunge 48,2 x 29 x 6,6 centimetri, con un peso di 1,7kg, molto comodo da trasportare, infatti è anch’esso relativamente leggero, posizionandolo senza difficoltà in qualsivoglia zainetto o borsone.