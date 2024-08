Navigare in rete senza alcun limite e senza andare incontro a costi eccessivi è possibile con WindTre. Le offerte di questo mese propongono quantità abbondantissime di Giga di traffico dati ma una in particolar modo è in grado di permette di navigare senza sosta: la WindTre GO Unlimited Digital.

L’offerta è disponibile a un costo di soli 10,99 euro al mese e include una quantità illimitata di Giga per la navigazione alla massima velocità disponibile, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri.

WindTre: come attivare l’offerta Unlimited

La WindTre GO Unlimited Digital è rivolta soltanto ai clienti che effettuano la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Coop Voce, LycaMobile, PosteMobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

L’offerta è disponibile online e presso i punti vendita del gestore. I clienti interessati hanno quindi la possibilità di richiederla in negozio o tramite il sito ufficiale dell’operatore.

In quest’ultimo caso, è possibile accedere al sito, selezionare l’offerta in questione e selezionare l‘operatore di provenienza. Sarà poi possibile scegliere di concludere l’acquisto online, e quindi ricevere la SIM tramite corriere; o di effettuare la prenotazione e richiedere il ritiro presso uno dei negozi abilitati. Acquistando la SIM online non sarà richiesto alcun costo di spedizione. L’unica spesa da sostenere al momento dell’attivazione ammonta a 20,98 euro e include il primo rinnovo pari a 10,99 euro e una spesa di 9,99 euro per ottenere l’offerta.

Offerta WindTre: i servizi inclusi nel prezzo

WindTre permette ai clienti di ricevere alcuni servizi utili senza dover sostenere costi extra. È possibile sfruttare la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio Ti ho chiamato. Tramite l’app ufficiale sarà, inoltre, possibile monitorare le proprie spese, ricaricare la SIM e conoscere eventuali offerte aggiuntive proposte dall’operatore.