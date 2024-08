Realme 13 4G in arrivo il 7 agosto, ecco cosa sappiamo

Qualche giorno fa, il produttore tech Realme ha tenuto un importante evento durante il quale ha presentato diversi nuovi smartphone della serie Realme 13, ovvero i nuovi Realme 13 Pro e Realme 13 Pro+. A quanto pare, però, sarà annunciato a breve un altro membro di questa famiglia di dispositivi. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme 13 4G e ora sappiamo che l’azienda lo annuncerà ufficialmente in Indonesia nei prossimi giorni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Il produttore tech Realme annuncerà a breve anche il nuovo Realme 13 4G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha svelato che annuncerà a breve un altro smartphone della serie Realme 13. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Realme 13 4G. Quest’ultimo, in particolare, sarà annunciato ufficialmente dall’azienda per il mercato indonesiano durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 7 agosto 2024.

La pagina ufficiale dell’azienda ci ha inoltre rivelato alcune delle peculiarità di questo dispositivo. In particolare, sappiamo che questo nuovo smartphone sarà alimentato da un processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 685. A supporto delle performance, sappiamo che saranno disponibili tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM e con almeno 256 GB di storage interno.

Per quanto riguarda il suo design, sappiamo che la parte frontale sarà occupata da un ampio display con tecnologia AMOLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Le cornici attorno allo schermo saranno molto sottili e in alto al centro troverà posto una selfie camera in un piccolo foro centrale. Sarà un sensore Sony Lytia LYT-600 dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine.

La parte posteriore dello smartphone sarà occupata da un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno troveranno posto i vari sensori fotografici più un piccolo flash LED. All’appello non dovrebbe mancare neanche una batteria molto capiente da 5000 mah dotata del supporto alla ricarica rapida.