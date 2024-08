Per gli appassionati di veicoli e motori aspettare la nuova Nissan GT-R sarà molto complicato, visto il suo nuovo design che a quanto pare sta catturando gli sguardi di molte persone.

Veicolo davvero devastante che oltre ad essere molto sportivo prende spunto da un veicolo del passato.

Nissan GT-R, nuovo look?

Molti sono gli appassionati di questo veicolo che attendono con ansia il nuovo design. Matthew Weaver, vicepresidente del design per Nissan in Europa ha spiegato che il nuovo look della nuova automobile sportiva dovrà guardare molto il suo passato. Riflettendo su quei numerosi dettagli che i fan aspettano da un modello di questo calibro.

Sempre Weaver per la Nissan GT-R ha voluto ricordare che prende un ruolo molto importante l’unione delle funzionalità con le prestazioni nel nuovo design. Il nuovo veicolo oltre ad essere bellissimo dovrà avere un eccellente aerodinamicità, velocità e prestazioni. Tenendo anche la tradizione della GT-R, traendo da questo veicolo anche un auto bella e funzionale.

Anche come detto prima la nuova Nissan GT-R ripresenterà degli elementi che richiamano molto il passato. Ovvero come le luci posteriori rotonde davvero iconiche o ad esempio i fari anteriori affilati. Anche se si richiama il passato ci saranno delle nuove innovazioni dal lato delle prestazioni, attraverso delle nuove soluzioni aereodinamiche o un design molto più aggressivo.

Nello stesso arco temporale la casa automobilistica ha voluto presentare il concept Hyper Force, un’auto elettrica sportiva che potrebbe fare da esempio per la GT-R. Nuovo modello che attraverso una potenza di 1000 kW e un design davvero sportivo, lascia un importante segno per l’elettrificazione di Nissan.

La famosa casa automobilistica potrebbe riportare alla luce anche la Silvia, che potrebbe superare i 400 CV della Nissan Z e magari avere un prezzo davvero più accessibile rispetto la famosa GT-R. Anche se questo progetto è ancora in sviluppo, un futuro ritorno della Silvia potrebbe rappresentare un importante passo per gli appassionati di auto sportive giapponesi.