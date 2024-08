WindTre: prorogata fino al 31 Agosto la promo Limited Edition

WindTre, in questi giorni, ha deciso di estendere la validità della sua promozione Limited Edition per l’offerta di rete fissa Super Internet Casa 5G FWA Outdoor fino al 31 Agosto 2024. Questa iniziativa è rivolta principalmente ai nuovi clienti che vivono in specifici comuni e dove è attiva la tecnologia FWAOutdoor su rete 5G. Essa offre vantaggi davvero rilevanti. In particolare, l’offerta prevede l’azzeramento del costo di attivazione (solitamente pari a 120€) e un canone mensile di 23,99€. Questo prezzo scontato è valido sia per chi attiva solo la linea fissa che per coloro che scelgono di combinare il servizio con un piano mobile WindTre. Se si desidera invece integrare Netflix, l’abbonamento sale a 33,99€ al mese. La promo, inizialmente valida fino al 17 Marzo, è stata già prorogata diverse volte. Ma ora si estenderà fino alla fine di Agosto di questo stesso anno.

WindTre: tutti i dettagli esclusivi

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) 5G Outdoor di WindTre consente di raggiungere velocità fino a 300Mbps in download e 50Mbps in upload. Così da offrire una connessione internet ad alta velocità e senza limiti di traffico. La Limited Edition è disponibile in circa 4154 comuni italiani. Per i nuovi abbonati, il servizio include anche un modem Wi-Fi e un’antenna 5G. Solo con un costo mensile totale di 12,99€ per entrambi, rateizzato su 48 mesi. Questo pacchetto comprende anche assistenza gratuita per la riparazione. Oltre che la sostituzione dei dispositivi in caso di malfunzionamenti durante la durata contrattuale.

L’installazione dell’antenna e del modem viene eseguita da tecnici specializzati e può essere effettuata non solo su balconi, ma anche su tetti e in edifici con cappotti termici. Ovviamente previo accertamento della fattibilità tecnica. Tutto ciò al fine consentire ai clienti di godere di un servizio stabile e performante. Senza la necessità di modifiche o interventi futuri sull’installazione.

In aggiunta, l’ offerta include anche la possibilità di scegliere un’opzione Voce Unlimited per ottenere chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. Insomma, siamo di fronte ad un’opportunità super vantaggiosa. Soprattutto per coloro che sono alla ricerca di una connessione veloce e affidabile sempre.