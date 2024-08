Google Messaggi sta per introdurre due aggiornamenti rilevanti che promettono di trasformare completamente l’esperienza di utilizzo dell’app. Il primo cambiamento riguarda una ristrutturazione delle spunte di lettura. Un elemento fondamentale per la comunicazione in tempo reale. Tradizionalmente, le spunte che indicano lo stato di lettura dei messaggi sono state posizionate sotto i messaggi stessi, con un’interfaccia che potrebbe risultare ingombrante e meno intuitiva. Con il nuovo design in fase di sperimentazione, esse non saranno più separate dal testo. Piuttosto integrate nella bolla di ciascun messaggio. Tale posizione renderà così immediatamente visibile lo stato di ogni singolo messaggio senza dover scorrere o cercare ulteriori informazioni. L’orario dell’ ultimo invio continuerà ad essere visualizzato sotto alla bolla, mantenendo così una chiara separazione temporale. Attualmente, questa modifica è ancora in fase di test e non è disponibile per tutti. Ma si prevede una distribuzione graduale nei prossimi mesi.

Google Messaggi: integrazione di immagini e testo, un nuovo look per le conversazioni

Il secondo importante aggiornamento riguarda l’aspetto delle bolle che servono per contenere le immagini e i testi inviati. Google ha deciso di adottare un design più integrato per migliorare la coerenza visiva e l’armonia delle conversazioni. In passato, quando si inviava un file visivo con un messaggio, questi elementi venivano visualizzati in due bolle separate, con la parte scritta posizionata sopra l’immagine. Tale approccio, anche funzionale, creava una certa discontinuità visiva. Con il nuovo stile, ora tutto verrà incorporato all’ interno della stessa bolla. Un simile cambiamento migliora così l’aspetto estetico delle conversazioni. Ma rende anche più chiaro il collegamento tra il testo e l’immagine, creando una visualizzazione più fluida e naturale.

La nuova grafica sembra essere già in fase di implementazione e sta raggiungendo rapidamente un numero crescente di interessati. Cosa che fa pensare ad una prossima adozione veloce e positiva. Insomma, questi aggiornamenti riflettono l’impegno di Google nel migliorare continuamente la sua esperienza d’uso. Cercando di rendere la piattaforma di Messaggi non solo più funzionale, ma anche più piacevole da usare.