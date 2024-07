Circa un anno fa, il produttore tech Motorola aveva annunciato ufficialmente il nuovo Motorola Edge 40 Neo. A quanto pare, però, l’azienda ha quasi ultimato i lavori per la realizzazione del suo successore. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Motorola Edge 50 Neo. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni emerse in rete. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola Edge 50 Neo sta arrivando, ecco specifiche e design

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete nuovi rumors e indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di fascia media del produttore tech Motorola. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Motorola Edge 50 Neo. Le indiscrezioni in questione sono state pubblicate in rete sul sito web Ytech3.com.

Secondo quanto riportato su quest’ultimo, il nuovo device di casa Motorola sarà alimentato da un processore di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 7300. In accoppiata, dovrebbero essere presenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD.

Dal punto di vista estetico, anche questo device seguirà lo stile degli altri device dell’azienda. In particolare, sul fronte ci sarà un ampio display con delle cornici molto sottili e ottimizzate. Il pannello sarà un pOLED con una diagonale pari a 6.5 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e il tutto sarà protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Sul retro saranno presenti tre fotocamere, rispettivamente da 50, 10 e 13 MP. La selfie camera sarà invece da 32 MP. Oltre a questo, sembra che lo smartphone sarà dotato di tante altre caratteristiche. In particolare, dovrebbero esserci il chip NFC per i pagamenti contacless e anche la certificazione di impermeabilità IP68.

Ovviamente per il momento si tratta di indiscrezioni. Dovremo attendere ancora qualche settimana per avere qualche conferma da parte del produttore tech Motorola.