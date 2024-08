Un prezzo davvero da sogno è stato attivato su Amazon per l’acquisto di Oppo Reno12, uno smartphone di fascia media che riesce a garantire al consumatore la massima possibilità di risparmio, oltre che specifiche tecniche e funzionalità di livello superiore al normale.

Il display è un componente da ben 6,7 pollici di diagonale, è un AMOLED con risoluzione FullHD+, che può raggiungere comunque un refresh rate elevato, pari a 120Hz, il tutto affiancato da un processore di casa MediaTek: parliamo infatti del Dimensity 7300 Energy, octa-core con frequenza di clock che si ferma a 2,5GHz, con alle spalle GPU Mali-G615 MC2, ed anche una configurazione di base più che bilanciata con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibile con supporto alla microSD).

Oppo Reno12: la promozione inaspettata su Amazon

Acquistare Oppo Reno12 è oggi molto più semplice, infatti il suo prezzo di vendita su Amazon, nella versione disponibile in esclusiva sul sito in questione, è di soli 499 euro. Da notare che il modello è legato dalla presenza di una comoda garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, oltre ad ovviamente il suo essere completamente no brand (quindi gli aggiornamenti di sistema vengono rilasciati dal produttore). Collegatevi qui per l’acquisto.

A differenza di tanti altri modelli in commercio, il prodotto in oggetto presenta dimensioni inferiori alla media, essendo grande soli 161,4 x 74,1 x 7,57 millimetri, con un peso che si ferma a 177 grammi. Il comparto fotografico rappresenta sicuramente il fiore all’occhiello, composto da tre sensori nella parte posteriore: principale da 50 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 8 megapixel (tecnicamente ultra-grandangolare) ed un effetto bokeh da 2 megapixel. Anteriormente, invece, ecco arrivare il sensore da 32 megapixel con apertura F2.