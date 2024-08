In questi giorni Amazon sta mettendo a disposizione della community una fantastica promozione che permette a tutti i consumatori di acquistare finalmente l’Apple Watch Series 9, lo smartwatch più richiesto e desiderato dal pubblico di tutto il mondo.

Nell’avvicinarsi a questo device è necessario prima di tutto fare qualche piccola considerazione, infatti sul mercato si possono trovare due versioni che differiscono per la grandezza del quadrante: 40 o 45 millimetri. In questo caso parliamo del modello da 45 millimetri, forse maggiormente adatto ad un pubblico dal polso (e braccio) di grandi dimensioni, con collegamento solo GPS (non supporta la eSIM), ciò sta a significare che per collegarsi alla rete sarà sempre necessario uno smartphone.

Apple Watch Series 9: la promozione è folle

Una promozione di tutto rispetto vi attende sull’acquisto di Apple Watch Series 9, infatti avrete a disposizione una importante riduzione del 18% sull’acquisto del modello da 45 millimetri, con prezzo di partenza di 489 euro. La spesa finale che gli utenti dovranno sostenere sarà di 399 euro, approfittando come al solito della garanzia legale della durata di 2 anni. Lo potete ordinare al seguente link.

La versione attualmente in vendita prevede un cinturino Sport, che in parole povere è il classico cinturino in silicone, con la caratteristica chiusura di Apple, una delle migliori e più sicure tra quelle in circolazione. Il cinturino resta facilmente intercambiabile, nel caso in cui non fosse di vostro gradimento, anche se va ricordato che è sempre consigliato acquistare gli originali (sebbene abbiano un prezzo non propriamente economico, poiché costano almeno 49 euro). La spedizione a domicilio viene gestita da Amazon, i tempi di consegna sono ridottissimi, ricordiamo che in fase di consegna sarà richiesta la presenza di una persona, perché viene fornita una password da comunicare al corriere.