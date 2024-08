Con l’arrivo dell’estate, si sa, si passa molto più tempo all’aperto e fuori di casa, e questo si traduce in un maggior bisogno di gigabyte che possano soddisfare la nostra connessione.

Ecco perché solitamente gli operatori telefonici durante i mesi estivi, e soprattutto il mese di agosto, riservano ai propri clienti delle promozioni telefoniche davvero esplosive.

Iliad, operatore telefonico francese, non è sicuramente da meno. Anche se, a dirla tutta, Iliad presenta tutto l’anno una serie di offerte pazzesche e soprattutto molto vantaggiose.

Il punto di forza dell’operatore francese, oltre alla qualità indiscussa, sono proprio i piani tariffari economici e con prezzi bloccati per sempre. Questa strategia di marketing ha permesso all’operatore di superare gli 11 milioni di utenti mobili attivi nel nostro paese.

Iliad: un agosto esplosivo grazie a promozioni pazzesche

Iliad quest’estate parte subito forte con un’offerta davvero incredibile. Si tratta della Flash 200, promo disponibile per altri 40 giorni, che comprende minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet in 5G a soli 9,99 euro al mese per sempre.il costo di attivazione dell’offerta è di 9,99 euro.

Le tariffe di Iliad non finiscono certo qui. Perché per la propria clientela, l’operatore offre altre due promozioni con gigabyte e minuti. La prima si chiama Giga 250 e comprende minuti e SMS illimitati e 250 giga di Internet in 5G a soli 11,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione dell’offerta è di 9,99 euro. La seconda è Giga 120, che prevede minuti e SMS illimitati e 120 giga di Internet a 7,99 euro al mese per sempre. Il costo di attivazione dell’offerta è di 9,99 euro.

Ma oltre alle promozioni mobili, Iliad propone anche una super connessione per la casa con la fibra. L’offerta ha un costo di 21,99 euro al mese per sempre e un’installazione di 39,99 euro. Per quanto riguarda gli utenti che hanno già un contratto mobile con Iliad ci sono offerte a partire da 9,99 € o 11,99 € al mese.