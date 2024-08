L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti noi e senza alcun dubbio WhatsApp, il merito di questa popolarità è senza ombra di dubbi legato alle sue funzionalità in grado di rendere l’esperienza d’uso dell’applicazione decisamente fluida e intuibile, elementi a dir poco imprescindibili al giorno d’oggi per avere una platea di utenti davvero ampia dal momento che la maggior parte di questi ultimi non ama smanettare con applicazioni troppo difficili.

Come se non bastasse l’app vestita di verde vanta delle features che la rendono sempre accattivante e al passo con i tempi dal momento che consentono di accedere a opzioni particolari e funzionali nell’utilizzo di tutti i giorni e che ovviamente possono tornare utili all’utente finale.

Proprio restando in tema di funzionalità sembra che il team di sviluppo non voglia proprio saperne di andare in vacanza nemmeno durante il periodo estivo, sembrerebbe infatti che sia prossimo l’arrivo di una nuova funzionalità direttamente dalla chat di Instagram, vediamo insieme di cosa si tratta.

Doppio tap sul messaggio

Stando a quanto emerso nell’ultima beta di WhatsApp e in fase di testa la possibilità di reagire rapidamente un messaggio semplicemente effettuando un doppio tap su quest’ultimo proprio come facciamo all’interno dei direct di Instagram, la differenza starà nel fatto però che potremmo settare una emoji di default come reazione preimpostata al doppio tap.

Si tratta dunque di una versione evoluta di quello che abbiamo già visto su Instagram ed è il chiaro esempio di come ogni applicazione tenti e riesca a trarre il meglio dalle altre, cosa alla quale le piattaforme di Meta ci hanno abituati ormai decisamente da tempo.

Non rimane dunque che attendere per vedere l’arrivo ufficiale di questa funzionalità all’interno di WhatsApp, non sappiamo quanto ci vorrà, ma sicuramente non sarà una cosa immediata dal momento che prima i test devono terminare.