WhatsApp: ad agosto SPIA il tuo partner con questo trucco GRATIS

Con le grandi novità che hanno riguardato WhatsApp, gli utenti sanno bene che non potrebbero trovare applicazione migliore in giro per la messaggistica istantanea. Sono stati grandi i progressi compiuti in questi anni dall’app che infatti ha salvaguardato gli utenti a tal punto da consentirgli di usarla in pianta stabile per ogni tipo di comunicazione.

Oltre ai grandi aggiornamenti che sono stati introdotti gradualmente, ci sono accorgimenti che erano necessari, come ad esempio quelli sulla privacy. Chi aveva paura di essere spiato su WhatsApp oggi non deve più temere nulla in quanto le app che prima lo permettevano oggi non esistono più. Quelle applicazioni che a pagamento permettevano di ficcare il naso nelle conversazioni degli altri utenti, oggi sono indisponibili. Qualcuno avrebbe riferito però di una nuova applicazione che avrebbe fatto il giro del web consentendo di spiare i movimenti delle persone.

WhatsApp: con la nuova applicazione esterna si possono spiare le entrate e le uscite

Nessuno avrebbe mai pensato che potesse essere possibile un giorno ma a quanto pare con un’applicazione gratuita si possono spiare le persone su WhatsApp. La piattaforma di terze parti di cui non si fa altro che parlare ultimamente si chiama Whats Tracker.

Chi scarica questa soluzione direttamente dal web sul suo smartphone Android, può scegliere dei numeri da tenere sotto controllo durante l’arco della giornata. Basta installarla e selezionare dei numeri, così da sapere ogni volta che entrano in chat su WhatsApp o che escono. Quando l’utente monitorato infatti entra all’interno dell’applicazione di messaggistica, Whats Tracker invia una notifica allo spione di turno.

Questo è un metodo per riuscire a evitare che chi non registra il suo ultimo accesso possa farla franca. Alla fine della giornata poi l’applicazione in questione riporta anche un elenco completo con tutti gli accessi effettuati e con tutte le uscite.