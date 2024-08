Apple MacBook Air lo possiamo considerare come il notebook che apre le porte verso il mondo dei dispositivi dell’azienda di Cupertino, un device che riesce a soddisfare le esigenze del consumatore, ma allo stesso tempo non richiede il pagamento di una quota particolarmente elevata.

Il modello che potete trovare oggi in promozione su Amazon presenta una diagonale di 13,6 pollici, essendo comunque un pannello Liquid Retina che convince con dettagli e nitidezza di livello superiore, oltre ad avere una luminosità che ne facilita l’utilizzo praticamente in ogni ambiente. Il processore è l’Apple M2, un chip di quasi ultima generazione, che viene affiancato dalla presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, con prestazioni perfettamente allineate con la fascia di prezzo di posizionamento.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale telegram.

Apple MacBook Air: che sconto Amazon

Apple MacBook Air è il notebook che tutti dovrebbero acquistare, soprattutto ad un prezzo così contenuto: dovete sapere che il suo listino sarebbe di 1249 euro, ma con la promozione che Amazon ha deciso di attivare proprio in questi giorni, corrispondente al 24% di sconto, la spesa scende a soli 949 euro. Lo trovate a questo link.

Ciò che rende i prodotti di casa Apple migliori di altri è prima di tutto il design, il modello descritto nell’articolo è estremamente sottile e leggero, pensate che pesa solamente 1,24kg, risultando versatile e facilmente trasportabile praticamente dovunque si desideri. Il consumo energetico è inoltre limitato, a differenza di modelli concorrenti nei quali la batteria si consuma in poche ore, con Apple MacBook Air, entro certi limiti, potrete comunque pensare di utilizzarlo fino a 18 ore, senza dovervi minimamente preoccupare di collegarlo alla presa a muro. In ultimo la tastiera, con retroilluminazione monocromatica, garantisce una buonissima usabilità in ogni situazione, anche di scrittura per lungo periodo.