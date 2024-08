Friggitrice ad aria a 59 euro su Amazon: occasione IRRIPETIBILE

Una vera e propria occasionevi attende in questi giorni su, dove potete pensare di acquistare ladi casacon un risparmio fuori dal comune e dal normale, tanto da poter raggiungere una spesa finale di soli

Il modello che oggi potete raggiungere è la Cecotec Cecofry Fantastik 5500, con una capacità di 5,5 litri, e soprattutto una potenza massima di 1500W, questa sfrutta la tecnologia PerfectCook per restituire alimenti di ottima qualità, sia in termini di cottura che di croccantezza, senza la minima necessità di aggiunta di grassi di vario genere. Il prodotto presenta 9 modalità di cottura, selezionabili sfruttando il sistema di controllo touchscreen presente nella parte superiore, sulla quale troviamo anche un piccolo display dove poter vedere il tempo residuo e la temperatura impostata.

Friggitrice ad aria Cecotec: l’offerta inaspettata

La friggitrice ad aria di casa Cecotec è decisamente economica, dovete infatti sapere che il suddetto prodotto avrebbe un listino comunque basso, pari a 76,90 euro, ridotto ulteriormente da Amazon, essendo previsto uno sconto ulteriore del 22%, sino ad arrivare così ad una spesa da sostenere che non andrà oltre i 59,90 euro. Non manca, come sempre del resto, la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica. Se la volete acquistare, dovete collegarvi subito qui.

Snocciolando alcune specifiche tecniche non discusse in precedenza, vi possiamo dire presentare la possibilità di regolare la temperatura tra 80 e 200 gradi centigradi, con tempi di cottura fino ad un massimo di 60 minuti, è difatti presente un timer con il quale riuscire a regolare il tutto. Disponibile solamente in colorazione nera, con finitura opaca su quasi tutta la superficie, raggiunge dimensioni relativamente contenute, così da facilitare il posizionamento praticamente ovunque si desideri, anche in ambienti moderni.