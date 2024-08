Vodafone sfida i virtuali: ecco le 2 Silver e un grande regalo

Tra tutte le grandi aziende che operano nel mondo della telefonia mobile questa volta c’è da guardare ai soliti noti. Diversi gestori infatti sono riusciti a riprendere in mano le redini mettendo a segno diversi colpi interessanti. Offerta dopo offerta gli operatori stanno cercando di rubare gli utenti alle aziende rivali, in alcuni casi riuscendoci senza troppi sforzi. Un esempio molto chiaro è quello di Vodafone che con le sue promozioni del momento sta facendo risvegliare quella voglia di rientro di tantissime persone. Sono infatti tanti gli utenti che hanno deciso di abbandonare il gestore, che comunque ha continuato ad acquisirne tanti altri.

La volontà di risparmiare e soprattutto la voglia di avere qualsiasi contenuto ha portato gli utenti lontano da Vodafone che ora ripristina le offerte del 2023. Chi le aveva viste in anteprima, aveva capito che si trattava di opportunità da non perdere ed infatti così è stato. Secondo quanto riportato, sono arrivate delle nuove promozioni che partono da prezzi bassissimi ma che sono destinate solo ad alcuni utenti. L’obiettivo del gestore è quello di vincere ancora una volta contro la concorrenza e in questo caso ci riuscirà senza problemi.

Vodafone: ecco le migliori offerte da poter portare a casa nel 2024

Non ci sono dubbi: questa volta sarà davvero difficile portare via dalle mani all’azienda lo scettro di prima in classifica. È proprio Vodafone infatti ad aver dato l’impressione di poter dominare ancor di più degli altri due gestori e le sue offerte non lo nascondono.

Entrambe le soluzioni della gamma Silver hanno a disposizione minuti senza limiti con 200 messaggi verso tutti gli utenti. Il prezzo mensile della prima, che arriva a 100 giga in 4G, è di 7,99 € al mese. La seconda che invece arriva a 9,99 € al mese, ha al suo interno 150 giga in 4G. Scegliendo SmartPay, si possono aggiungere poi 50 giga ad ogni promo.