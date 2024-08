Nel mondo sempre più competitivo delle telecomunicazioni, PosteMobile si distingue con una promozione particolarmente allettante. Stiamo parlando della “Creami Extra Wow 150″. Questa offerta è valida solo per chi effettua l’attivazione online. Essa offre un pacchetto completo che include chiamate e SMS illimitati. Nonché 150GB di traffico dati in 4G+ al prezzo di soli €6,99 al mese. Questa tariffa è sicuramente una delle più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato. Per attivarla è necessario sostenere un costo iniziale di €10 per l’acquisto della SIM e una prima ricarica di pari importo.

PosteMobile: tutto ciò che devi sapere

La promo è particolarmente interessante per diversi motivi. Innanzitutto, offre una quantità di dati superiori alla media per un prezzo così contenuto. Con 150GB di internet al mese, gli utenti possono navigare senza preoccupazioni ed utilizzare app ad alta richiesta di dati. In più la velocità di navigazione può raggiungere i 300Mbps, assicurando una connessione fluida e performante. La copertura 4G+ di PosteMobile è estesa, raggiungendo oltre il 99% del territorio italiano. Il che garantisce una connessione stabile e affidabile anche nelle aree meno densamente popolate.

Questa offerta è disponibile ancora per poco, dunque gli interessati dovranno sbrigarsi per poterne ancora usufruire. Come già detto è attivabile esclusivamente online. Dunque non potrete recarvi in un punto vendita fisico. Ad ogni modo, oltre ai servizi di base, il piano include anche una serie di funzionalità aggiuntive. Tra cui il servizio Ti cerco e Richiama ora, che permettono di gestire meglio le chiamate perse. È incluso anche l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo attraverso il numero 401212. Per chi utilizza più dispositivi, è disponibile anche il servizio hotspot, che consente di condividere la connessione senza costi extra. Insomma una soluzione ideale per chi cerca un’ottima qualità-prezzo senza compromessi. Se siete comunque curiosi di conoscere altre soluzioni proposte dall’ operatore, potete consultare il sito web ufficiale di PosteMobile. Qui troverete sicuramente ciò che fa a caso vostro.