TIM e Vodafone: agosto 2024 pieno di giga, ecco Power contro Silver

Di grandi offerte ne sono passate davvero tante negli ultimi mesi ma a quanto pare il periodo estivo è sempre quello preferito dai gestori. Gli operatori mobili hanno introdotto infatti tantissima merce da prendere al volo, ovviamente prima che scada. Questa arriva sottoforma di promozioni mobili, tutte piene di giga e con prezzi molto accessibili. TIM e Vodafone sembrano essere ancora una volta in testa alle classifiche di gradimento visto quello che hanno proposto.

I due gestori, che da sempre si danno battaglia sul campo, stanno continuando con un nuovo capitolo fatto di diverse offerte, con TIM che però sembra dominare senza problemi.

TIM batte Vodafone, queste sono le migliori offerte ora disponibili per alcuni utenti

Parlando proprio dal gestore italiano TIM, ci sono le Power. La prima è la Special, promozione mobile pluripremiata che con i suoi 9,99 € al mese garantisce minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti e 300 giga per la navigazione in Internet in 5G.

La festa però non è finita perché il gestore italiano dispone di altre due offerte clamorose. La Power Iron è una grande soluzione perché costa solo 6,99 € al mese includendo gli stessi minuti ed SMS dell’offerta precedente ma con 150 giga in 4G. A chiudere i conti ci pensa la Power Supreme Easy, una promo che costa 7,99 € al mese e che si spinge fino a 200 giga in 4G.

Passando invece ai regali di TIM, la situazione sembra molto ghiotta. Nel caso di tutte e tre le offerte infatti gli utenti fortunati che potranno sceglierle, il primo mese non pagheranno praticamente nulla essendo queste gratuite. A poter sottoscrivere le offerte citate poco più in alto possono essere però solo alcuni utenti secondo le volontà di TIM. L’azienda infatti vuole che a scegliere le sue promozioni mobili siano solo coloro che provengono da Iliad o da un gestore virtuale.