Apple annuncia i risultati del terzo trimestre: c'è un massimo storico

Non c’è di certo bisogno di presentazioni per Apple, colosso assoluto del mercato hi-tech che ormai non ha troppi rivali in giro. L’azienda produttrice degli iPhone ma anche degli iPad, dei MacBook e di tanti altri dispositivi in voga da diversi anni a questa parte, sta riportando grossi risultati finanziari.

Proprio durante questi ultimi giorni infatti Apple ha annunciato i risultati in riferimento al terzo trimestre fiscale dell’anno 2024. I numeri, che fanno capo alla conclusione siglata lo scorso 29 giugno 2024 hanno fatto registrare un aumento del 5% del fatturato trimestrale. Questo significa che il fatturato dell’ultimo trimestre è stato pari a 85,8 miliardi di dollari. Per azione diluita dunque gli utili dello scorso trimestre sono stati di 1,40 $, segnando appunto una crescita pari all’11% rispetto allo stesso periodo ma in riferimento al 2023.

Apple cresce ancora: i dati finanziari del terzo trimestre la incoronano

All’interno della categoria dei servizi il record del fatturato è stato assoluto: Apple ha registrato un margine lordo del 46,3% superando così il 44,5% del 2023. Anche gli iPad di nuova generazione hanno segnato un notevole aumento del fatturato. Queste sono le parole del CEO di Apple, Tim Cook che ha espresso tutta la sua soddisfazione in merito ai risultati raggiunti durante questo trimestre:

“Apple ha raggiunto un nuovo record di fatturato per il trimestre di giugno, con un totale di 85,8 miliardi di dollari, segnando un incremento del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Durante il trimestre, abbiamo presentato entusiasmanti aggiornamenti per le nostre piattaforme software alla Worldwide Developers Conference, tra cui Apple Intelligence, un avanzato sistema di intelligenza personale che integra potenti modelli di AI generativa e privata su iPhone, iPad e Mac. Siamo impazienti di condividere questi strumenti con i nostri utenti e continuiamo a investire significativamente in innovazioni che migliorano la vita dei nostri clienti, sempre guidati dai valori che ci ispirano“.