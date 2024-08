TIM, Vodafone e Iliad: il confronto tra offerte fino a 300GB in 5G

Le offerte del momento sono da valutare soprattutto se si parla di gestori come TIM, Vodafone e Iliad. Partendo dalle offerte di casa TIM, è inevitabile non notare quanto costi poco la famosa Power Iron. Questa soluzione mobile include al suo interno il meglio per soli 6,99 €: ci sono minuti senza limiti verso tutti, 200 messaggi verso tutti e 150 giga in 4G.

Continua la dinastia l’offerta Power Supreme Easy, soluzione che con un prezzo di 7,99 € al mese permette di avere ancora qualcosa di meglio spingendosi fino a 200 giga in 4G. La terza è l’ultima offerta è quella più importante che rende disponibile TIM, ovvero la Power Special. Con un prezzo mensile pari a 9,99 €, gli utenti possono beccarsi 300 giga in 5G con i soliti minuti e messaggi.

Solo per il primo mese gli utenti potranno inoltre evitare di pagare ognuna delle tre offerte scelte, in quanto il prezzo sarà reso gratuito da TIM. A poterla sottoscrivere sono solo ed unicamente gli utenti che provengono da Iliad o dai gestori virtuali presenti.

TIM, Vodafone e Iliad: il confronto tra le offerte è incredibile, ecco il pieno di giga

Passando a Vodafone la situazione è molto simile in quanto le offerte partono da minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi. La prima, con un prezzo di 7,99 € mensili, garantisce 100 giga in 4G. La seconda si spinge fino a 150 giga in 4G e costa 9,99 € al mese. Anche Vodafone regala un’opportunità: il primo mese in entrambi i casi costa infatti solo 5 €. Chi vuole aggiungere dei giga deve scegliere solo ed esclusivamente il SmartPay: questo garantisce infatti l’aggiunta di 50 giga al mese su ognuna delle due offerte senza pagamenti ulteriori. Esattamente come nel caso di TIM, anche qui a sottoscrivere le offerte di Vodafone possono essere solo coloro che provengono da Iliad o al massimo da un gestore virtuale.

Le offerte di Iliad partono da minuti senza limiti e messaggi senza limiti. La Giga 120 costa 7,99 € al mese ed offre 120 giga in 4G. La Giga 250 offre 250 giga in 5G per 11,99 € al mese e la Flash 200 offre 200 giga in 5G per 9,99 € al mese.