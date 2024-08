Roma, licenze Taxi: parte il concorso per 1000 licenze nuove

Ultimamente si è parlato tanto di una novità in particolare che riguarderebbe i tassisti di Roma: sono in arrivo infatti 1000 licenze in più per i taxi. Da quel momento sono stati mossi grossi passi in avanti e infatti, come aveva fatto sapere la Giunta, il bando per l’assegnazione sarebbe arrivato in breve tempo.

Ad oggi il via libera è arrivato: è stato indetto infatti il nuovo concorso pubblico che assegnerà 1000 nuove licenze per i taxi. Sono inoltre state approvate anche le linee guida che serviranno per svolgere il concorso. Al momento il bando non è stato ancora rilasciato ma il tutto avverrà nei prossimi giorni.

Roma, 1000 nuove licenze per i taxi in arrivo: ecco il concorso

Di queste 1000 nuove licenze che sono state approvate, 200 saranno indirizzate ai veicoli che sono allestiti per le persone con disabilità, mentre le altre 800 ai taxi di tipo ordinario. Ogni licenza sarà rilasciata a titolo oneroso secondo il decreto Bersani. Chi prenderà una licenza ordinaria dovrà pagare 75.500 €, mentre coloro che invece prenderanno una licenza per trasportare i disabili avranno un prezzo di 52.850 € da pagare.

In questo modo il Comune di Roma potrà potenziare il servizio nella capitale, soprattutto in vista dell’arrivo del Giubileo il prossimo anno. Queste sono le parole dell’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè:

“L’approvazione di tale delibera ci consente di avvicinarci al completamento del processo burocratico e amministrativo che porterà, nei prossimi giorni, alla pubblicazione del bando per l’assegnazione di 1000 nuove licenze taxi. Questo è un risultato molto significativo per la città, che attendeva da 20 anni, e arriva in un momento cruciale in vista del Giubileo 2025. È importante sottolineare che, grazie all’introduzione delle ‘seconde guide’, che hanno già visto 450 adesioni, il numero totale di taxi operativi su più turni nelle 24 ore passerà dagli attuali 7700 a quasi 9200 nei prossimi mesi, con un aumento di circa il 20% delle vetture in circolazione“.