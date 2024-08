Telegram, la nota piattaforma di messaggistica istantanea, continua a far parlare di sé. L’ app ha infatti appena lanciato un aggiornamento interessante che introduce diverse innovazioni destinate a migliorare e ampliare la sua esperienza d’uso. Tra le nuove funzionalità spicca il browser integrato che ora supporta più schede. Cosa che consente una navigazione ancora più fluida tra le chat e i contenuti web. Questo browser è accessibile su tutte le piattaforme, inclusi i dispositivi mobili e desktop. Un’altra grande novità riguarda l’introduzione di uno store dedicato alle mini app. Qui gli utenti potranno scoprire e gestire giochi e servizi, visualizzare anteprime e scaricare applicazioni.

Grazie a ciò, gli sviluppatori ora hanno la possibilità di caricare demo e screenshot delle loro creazioni per attrarre più persone. Le quali potranno condividere contenuti generati dalle miniapp, come video IA e risultati di classifiche, direttamente nelle storie di Telegram.

Telegram: miglioramenti e nuove funzionalità per una maggiore personalizzazione

Ma non è finita qui. Tra le altre aggiunte interessanti, spicca anche la possibilità di acquistare e regalare le Stelle di Telegram. Si tratta di una valuta digitale che consente di acquistare beni all’interno delle mini-app o accedere a contenuti esclusivi nei canali. In più, i video-messaggi ora possono essere registrati utilizzando il flash frontale. Così da offrire una maggiore visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per migliorare l’interazione con le storie, è stato aggiunto un widget meteo.

Insomma, con tutte queste nuove funzionalità, Telegram si conferma come una delle piattaforme di messaggistica più dinamiche e all’avanguardia del mondo digitale. Da sempre in competizione con Whatsapp, la piattaforma intende così diversificare, ancora di più, la sua attività. Infatti, nonostante la sua evidente popolarità, vi sono ancora molte persone che la prediligono all’ app di Meta. Non solo per le comunicazioni personali, al contrario, soprattutto per quelle professionali.