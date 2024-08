Mediaworld: esplora le PROMO ASSURDE del VOLANTINO

MediaWorld ti attende ancora una volta con un volantino ricchissimo di sorprese e sconti. Certo, ce ne sono di store con volantini tech, ma il suo è impareggiabile. I prezzi proposti sono i più bassi, i brand sono i migliori e le tipologie di device toccano qualunque categoria esistente appartenente al mondo dell’elettronica. Sul sito e nello store Mediaworld trovi infatti qualunque cosa, dalle sedie da gaming ai pc, alle tv fino ad arrivare agli elettrodomestici più avanzati per la tua cucina. Insomma, un universo da scoprire che ti trasporterà in una scia magica e sbrilluccicante di shopping a basso costo.

Mediaworld batte Unieuro ed Euronics con il suo super volantino

Mediaworld propone un nuovissimo volantino dove presenta nei minimi dettagli alcuni dei più spettacolari device tecnologici in circolazione. In ogni pagina vi è rappresentato un preciso prodotto e si possono leggere tutti i dettagli inerenti (compreso il prezzo ovviamente). Le immagini di questo singolare volantino sono proprio qui sotto allegate, ma vediamo prima cosa c’è di tanto speciale nelle sue pagine. Già solo nella copertina puoi notare quanto siano di prima gamma i device. Trovi il super eccezionale Notebook Gaming Thin 15 B13UC-1443IT MSi al costo imperdibile di 899 euro ed il modello Notebook 15-EG3025NL HP al prezzo di soltanto 849 euro. Sempre parlando di portatili Mediaworld ti dona anche una promo super sul MacBook Air M1 della Apple ora a soli 879 euro.

Non possono mancare da MediaWorld gli smartphone, ti pare? C’è il sensazionale e potente pieghevole Samsung Galaxy AI Smartphone Galaxy Z Flip6 al costo vantaggioso 1399 euro, ti aspettano anche il fantastico iPhone 12 al prezzo stracciato di 499 euro, il REALME 12+ 5G al costo scontatissimo e conveniente di 349 euro. Ti consigliamo anche di non perdere il meraviglioso Smartwatch Galaxy Watch4 40mm ora ad appena 119 euro ed acquistabile in rosa o in nero. Ce ne sono poi di tantissimi altri prodotti da scoprire nel volantino MediaWorld! Per acquistare ti ricordiamo che basta andare sul sito a cui puoi accedere cliccando proprio qui.