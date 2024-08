La settimana scorsa è stata quella caratterizzata dall’lancio da parte di Samsung dei suoi nuovi dispositivi indossabili, stiamo parlando di Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, i nuovi top gamma della famiglia di smartwatch di casa Samsung che ovviamente hanno portato tantissime novità nel genere.

Ad una settimana dal rilascio ufficiale dunque gli smartwatch ricevono finalmente il primo update, per Galaxy Watch 7 arriva il firmware L310XXU1AXG2 con un database dal peso di 173,51 MB, mentre Galaxy Wacth Ultra riceve il firmware L705FXXU1AXFB con un download che pesa invece quasi il doppio rispetto a quello del fratello minore, ben 330,59 MB.

Cosa porta l’aggiornamento

L’aggiornamento in questione, sebbene per entrambi sia un database decisamente sostanzioso a un changelog piuttosto generico Che fa riferimento ad un miglioramento della stabilità e delle prestazioni dei dispositivi abbinato alla risoluzione di molti bug, in realtà però la speranza di tutti gli utenti e che Samsung abbia risolto una volta per tutte il problema legato all’autonomia che affligge Galaxy Watch 7, Senza però, toccare il modello Ultra.

Nonostante tutto, però anche qualche funzione è stata cambiata e migliorata, abbiamo tra l’altro infatti il guadagno della nuova funzionalità Energy Score, la quale restituisce un punteggio che fa da metrica per la salute, basandosi sulle abitudini quotidiane degli utenti, oltreché ai dati raccolti dal monitoraggio del sonno e dell’attività fisica il tutto combinato con i suggerimenti arrivati direttamente dall’intelligenza artificiale.

Attenzione però, gli smartwatch di questa linea venduti all’interno del nostro mercato sono già dotati di questo aggiornamento, di conseguenza se avete acquistato uno di questi due in Italia probabilmente non vi verrà segnalata la necessità di effettuarlo dal momento che sarà presente di default nel dispositivo.

Se invece quest’ultimo non è presente per aggiornare il dispositivo che vi basterà aprire l’applicazione Galaxy Wearable sullo smartphone collegato all’orologio, selezionarlo e poi recarvi nelle impostazioni e in particolare alla voce aggiornamento software.