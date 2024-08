PosteMobile ha da poco lanciato una promozione che sta suscitando grande interesse tra i consumatori. Si tratta della nuova tariffa Creami Extra Wow 150, disponibile al costo di soli 6,99€ al mese. Un’offerta che si distingue soprattutto per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Essa include chiamate e SMS illimitati e una generosa dotazione di 150GB di internet in 4G+. Rendendolo particolarmente attraente per coloro che utilizzano intensivamente il loro smartphone per navigare in internet, inviare messaggi e fare chiamate. L’offerta è pensata dunque per rispondere alle esigenze di una vasta tipologia di clienti. Essa infatti è perfetta per chi cerca un servizio completo e conveniente durante l’estate e oltre.

PosteMobile: tutti i dettagli e i servizi inclusi

È fondamentale sottolineare che questa promozione è disponibile esclusivamente online. Ciò significa che non sarà possibile attivare il piano presso i punti vendita fisici. Gli interessati dovranno completare l’acquisto tramite il sito web di PosteMobile. Qui il costo di attivazione è fissato a 10€ per la SIM. A cui si aggiunge una ricarica di 10€, anche per il primo mese di servizio. In più, per approfittare di questa offerta vantaggiosa, è necessario affrettarsi. In quanto scade davvero a breve. Di conseguenza, chi è interessato dovrebbe procedere senza indugi per non perdere questa incredibile opportunità.

La tariffa Creami Extra Wow 150 offre quindi un abbondante pacchetto di dati. Ma garantisce anche una velocità di navigazione fino a 300Mbps. Così da assicurare un’esperienza di utilizzo fluida e senza interruzioni. La copertura 4G di PosteMobile raggiunge ormai oltre il 99% del territorio nazionale. Il che significa che la rete è ampiamente disponibile e affidabile. In aggiunta, la promozione comprende servizi utili come Ti cerco e Richiama ora, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. Ma non è tutto. Include anche la funzione hotspot, permettendo di condividere la connessione internet con altri dispositivi senza costi aggiuntivi. Con tutte queste caratteristiche, tale piano si propone come una dei migliori sul mercato.