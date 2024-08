A quanto pare qualcosa in casa Intel sta finalmente per muoversi, dopo una lunghissima attesa infatti finalmente abbiamo qualche informazione in più in merito alla linea di processori in arrivo da parte del team blu, la nota azienda ha infatti finalmente dichiarato la data di uscita ufficiale dei suoi prossimi chip di ultima generazione meglio conosciuti come Intel Lunar Lake, i quali dovrebbero portare uno slancio in positivo per l’azienda che deve necessariamente riprendersi dal disastro arrivato con i processori della famiglia Meteor Lake.

Data e caratteristiche

Stando a quanto riportato i processori dovrebbero essere presentati ufficialmente il 3 settembre tramite una conferenza stampa digitale in streaming, alla quale parteciperanno anche le maggiori aziende che utilizzano chip come Microsoft.

Di conseguenza non rimane che attendere il 3 settembre per vedere e toccare con mano finalmente i nuovi professori, questi ultimi sono stati prodotti sul nodo a 3 nm N3B di TSMC, Dovrebbero vantare delle prestazioni in termini di potenza di calcolo ed efficienza energetica di gran lunga maggiori rispetto alla serie precedente e garantire il supporto alle memorie RAM LPDDR5X che saranno saldate direttamente sul chip.

Anche le impostazioni di coro cambieranno dal momento che in primis non sarà presente più la tecnologia hyperthreading Ma avremo a bordo 8 core, con 4 core ad alte prestazioni P-Core Lion Cove e quattro ad alta efficienza E-Core Skymont, I quali saranno finemente ottimizzati per poter sopperire all’assenza della tecnologia citata precedentemente con un’efficienza di lavoro a dir poco senza precedenti, ovviamente accanto a tutto ciò sarà presente anche una NPU In grado di offrire 48 TOPS di potenza, caratteristica che consentirà pieno diritto a questi chip di eseguire programmi di intelligenza artificiale compreso Copilot.

Non rimane dunque che attendere il 3 settembre per poter assistere una volta per tutte all’esordio di questi processori così attesi che avranno sicuramente il sapore del riscatto.