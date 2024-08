Il nuovo SUV Peugeot 3008 ha avuto un avvio straordinario sul mercato. La casa automobilistica francese infatti, ha già registrato più di 50.000 ordini. Questo modello è stato presentato per la prima volta in Francia a marzo. Per poi essere lanciato successivamente nei principali mercati europei a partire da maggio. L’ auto ha rapidamente catturato l’attenzione degli acquirenti grazie alle sue diversificate motorizzazioni.

Il 3008 è disponibile in diverse configurazioni. Inclusi motori elettrici, ibridi e plug-in. Così da rispondere alle crescenti esigenze di sostenibilità e efficienza energetica. La versione completamente elettrica ha attratto particolarmente l’interesse dei clienti. Non a caso ha rappresentato il 25% degli ordini complessivi. Questo dato riflette così una crescente preferenza verso le auto a zero emissioni. Assolutamente in linea con le tendenze di mercato sempre più orientate verso una mobilità ecologica.

Preferenze e nuove prospettive per il Peugeot 3008

In aggiunta alla versione elettrica esistente, Peugeot prevede di ampliare la sua offerta con nuove varianti della 3008. Le future versioni elettriche, come l’Electric 320 Dual Motor AWD e l’Electric 230 Long Range, offriranno prestazioni avanzate. Ma soprattutto un’autonomia estesa fino a 680km secondo il ciclo WLTP.

Il SUV è stato progettato sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis. La quale garantisce una robustezza e una versatilità che si riflettono nelle dimensioni generose del veicolo. Dal punto di vista degli allestimenti, i clienti sembrano prediligere la versione GT. Così da confermare l’apprezzamento verso un equipaggiamento più lussuoso e tecnologicamente avanzato. Il modello offre anche il programma di garanzia ALLURE CARE. Quest’ ultimo prevede una copertura estesa fino a 8 anni o 160.000km. Una caratteristica che aggiunge un ulteriore valore al pacchetto complessivo. In quanto tale garanzia copre non solo il motore elettrico e il caricabatterie, ma anche la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici. Cosa che garantisce una maggiore tranquillità agli acquirenti.

Insomma con la crescente domanda per le vetture elettriche e l’introduzione di nuove varianti, Peugeot sta rafforzando, ancora di più, la sua posizione nel competitivo mercato dei SUV.