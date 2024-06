Peugeot ha lanciato la nuova 3008 Plug-in Hybrid (PHEV) in Francia, ma c’è un dettaglio interessante: il prezzo. Questa versione ibrida potrebbe costare quasi quanto la versione completamente elettrica, che in Italia è già disponibile a un prezzo inferiore di 7.800 euro rispetto alla PHEV.

La nuova 3008 PHEV e le sue versioni

In Italia, al momento, non è ancora disponibile la 3008 PHEV; si può solo ordinare la versione Hybrid 136 e-DCS6 a 48V. Ma con l’apertura degli ordini in Francia, è probabile che la PHEV arrivi presto anche da noi.

Il modello ibrido ricaricabile, chiamato “3008 Hybride Rechargeable 195 e-DCS7”, ha un prezzo di partenza di 42.990 euro per la versione Allure, che sale a 47.490 euro per la versione GT. Questi prezzi la rendono competitiva sul mercato, considerando le sue caratteristiche tecniche avanzate.

La 3008 PHEV promette numeri interessanti: un’autonomia elettrica fino a 87 km e consumi di 0,9 litri di benzina ogni 100 km secondo il ciclo WLTP. Le emissioni di CO2 sono solo 19 g/km, il che potrebbe qualificarla per incentivi fiscali in vari paesi, anche se l’Italia ha recentemente completato i suoi incentivi per il 2024.

Sotto il cofano, la vettura combina un motore elettrico da 92 kW/125 CV con un motore termico turbo da 1,6 litri che eroga 110 kW/150 CV, portando la potenza totale a 143 kW/195 CV. Tutto questo è gestito da un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti prodotto in Francia.

Una sottile differenza di prezzo

L’interessante twist arriva nel confronto di prezzo con la versione completamente elettrica della 3008. In Francia, la PHEV parte da 42.990 euro, mentre la BEV inizia da 44.990 euro. La differenza si fa ancora più sottile con la versione GT: la PHEV GT costa 47.490 euro, solo 1.000 euro meno della BEV GT che è a 46.990 euro.

In Italia, dove i consumatori stanno diventando sempre più attenti alla sostenibilità e alle prestazioni, l’arrivo della 3008 PHEV è atteso con interesse. La scelta tra ibrido plug-in e completamente elettrico si baserà su diversi fattori, tra cui costo iniziale, autonomia, e accessibilità degli incentivi governativi.