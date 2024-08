1Mobile lancia una nuova offerta imperdibile per i suoi clienti. Si tratta della Flash 220 Limited Edition. Essa offre ben 220GB di traffico dati al prezzo speciale di 4,99€ per il primo mese e 9,99€ per quelli successivi. Questa promozione è valida fino al 18 agosto 2024 e si rivolge a nuovi clienti. In particolare a coloro che decidono di effettuare la portabilità del numero da qualsiasi operatore, con attivazione gratuita. Per i nuovi numeri, invece, è previsto un costo di attivazione di 9,99€. L’offerta include anche minuti illimitati e 90 SMS al mese. Mentre le tariffe per le chiamate verso l’estero sono particolarmente vantaggiose.

1Mobile: dettagli e condizioni da conoscere

La Flash 220 Limited Edition di 1Mobile si rinnova automaticamente ogni mese. Il traffico dati non utilizzato nel periodo di validità però non può essere trasferito al mese successivo. È importante notare che l’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti. Ma soprattutto che la sua attivazione e la gestione possono essere effettuate tramite l’app dedicata o l’area riservata del sito web.

In tutti casi la Limited Edition è pensata per garantire un’ottima esperienza di navigazione. Dunque è assolutamente adatta per chi cerca una soluzione vantaggiosa senza dover affrontare spese troppo alte. In quanto garantisce un livello di copertura su tutto il territorio italiano. I dati inclusi nel pacchetto sono validi per il traffico effettuato in Italia e in Unione Europea, secondo la regolamentazione europea. In caso di disattivazione della promozione, i clienti possono utilizzare le unità residue fino alla sua scadenza. Ad ogni modo per coloro che sono interessati ad avere informazioni più dettagliate a riguardo, confidiamo di consultare il sito web ufficiale di 1Mobile. Qui troverete tutte le soluzioni che l’ operatore ha pensato di offrire per questo periodo estivo. Non vi resta altro che selezionare quella che maggiormente risponde alle vostre esigenze di connessione e comunicazione.