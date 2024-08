Huawei ha annunciato l’arrivo ufficiale del suo prossimo smartphone pieghevole. Si tratta del Nova Flip. Lo smartphone è stato annunciato lo scorso 29 luglio ed ora è stato confermato che il lancio ufficiale avverrà il prossimo 5 agosto. Mancano quindi pochi giorni.

Per annunciare il grande lancio, il colosso cinese ha rilasciato una serie di immagini promozionali. Quest’ultime mettono in evidenza una serie di dettagli del nuovo pieghevole. Le immagini hanno messo a disposizione alcuni dettagli riguardo le angolazioni e le colorazioni del nuovo Huawei Nova Flip. Scopriamo quali sono suddette informazioni.

Huawei Nova Flip: i nuovi dettagli emersi

Secondo le immagini trapelate, i coloro disponibili saranno quattro. Si tratta di Starry Black (nero), Zero White (bianco), Sakura Pink (rosa) e New Green (verde). La colorazione nera è caratterizzata anche da una scocca esterna dalla finitura diversa. Si tratta di una in ecopelle che va a sostituire quella in vetro.

Al momento queste sono le sole informazioni trapelate. Riguardo la scheda tecnica Huawei non ha rivelato nulla. Dunque, tutti i dettagli emersi provengono da leak online. A tal proposito, un leaker ha anticipato molte delle specifiche del nuovo Huawei. È necessario tenere presente che tali informazioni per il momento non sono ancora state confermate dall’azienda.

Tra suddette specifiche spicca la presenza di un chip della serie Kirin 9000. Mentre per il display sarà presente un OLED da 2,14 pollici per quello esterno e un LTPO OLED da 6,49pollici per quello interno. Le opzioni per la memoria comprendono una RAM da 12GB. Mentre per quella interna sono disponibili tre opzioni. Nello specifico si tratta di 256GB, 512GB e 1 TB. Il leak fa riferimento anche alle fotocamere presenti sul dispositivo Huawei. Quelle posteriori saranno una RYYB da 50 MP e una ultrawide da 8MP. L’opzione interna, invece, coinvolge una selfie cam da 32MP. Infine, si fa riferimento alla batteria da 4.000mAh.

Al momento non si fa riferimento al prezzo del prossimo Huawei Nova Flip. Bisognerà attendere per scoprire quali sono i piani dell’azienda per la commercializzazione del pieghevole e se quest’ultima avverrà anche oltre il mercato cinese.