Con il lancio della serie Mate 60, avvenuto l’anno scorso, Huawei ha segnato il suo ritorno nel mondo del 5G. Evento importante poiché avvenuto nonostante il ban imposto dagli Stati Uniti. Quanto accaduto ha inaugurato una nuova era nella storia dell’azienda cinese. Ora, con l’attesa della serie Mate 70, Huawei è chiamata a dimostrare ulteriormente la sua capacità di rinascita e innovazione. Sembra però che prima di poter vedere ufficialmente i nuovi flagship, l’azienda dovrà attendere ancora un po’.

Huawei in attesa per il lancio dei suoi nuovi dispositivi

La serie Mate 60 è stata presentata ad agosto dello scorso anno. Le previsioni iniziali suggerivano che i dispositivi della gamma Mate70 sarebbe stata svelata a settembre di quest’anno. Tali previsioni erano supportate dai primi rumor risalenti a gennaio. Ora, invece, il noto leaker Digital Chat Station ha insinuato un dubbio riguardo tale tempistica. Inoltre, ha suggerito su Weibo che il lancio potrebbe essere rinviato rispetto alle previsioni iniziali.

Il leaker ha dichiarato che Huawei avrebbe rivisto i suoi piani e il lancio della serie Mate 70 potrebbe ora avvenire nella seconda metà o alla fine del quarto trimestre del 2024. Ciò significa che potremmo vedere i nuovi dispositivi non prima di ottobre e non oltre dicembre. Le ragioni di tale possibile ritardo non sono del tutto chiare. Sembrano essere legate alle tempistiche necessarie per un progetto particolarmente ambizioso, che include anche il lancio di un nuovo SoC proprietario.

Per le specifiche tecniche, la serie Mate 70 dovrebbe essere equipaggiata con il nuovo chip Kirin 9100. Inoltre, c’è un display LTPO OLED con risoluzione 1,5K e bordi curvi su tutti i lati. La batteria avrà una capacità superiore a 5.000 mAh. Sarà presente anche un sistema di riconoscimento facciale 3D simile al FaceID di iPhone. Mentre la fotocamera posteriore avrà un sensore principale OmniVision OV50K da 50 MP e apertura variabile. Il tutto sarà gestito da HarmonyOS Next, l’ultima versione del sistema operativo di Huawei.