Le vendite di smartphone continuano e i dati recenti, raccolti da Canalys, evidenziano come nel Q2 sia stata registrata una crescita pari al 12%. In tale scenario, uno dei colossi di telefonia sembra mantenere il suo primato rispetto ai suoi competitor. Si tratta di Samsung. L’azienda coreana è poi seguita da Apple e Xiaomi. Un podio di tutto rispetto che mette in evidenza le preferenze degli utenti nel mercato smartphone.

Non sorprende che il settore continui ad evolversi. Il mercato smartphone è uno dei più allettanti per gli utenti. Inoltre, le continue novità in arrivo non fanno che alimentare il desiderio di cambiare dispositivo per ottenere quello più aggiornato e all’avanguardia.

Vendite smartphone: Samsung al primo posto

Come anticipato, il podio è caratterizzato dalla presenza di tre dei principali colossi del settore. Samsung ha raggiunto il primo posto con 53,5 milioni di unità vendute tra aprile e giugno. L’azienda coreana ha registrato una crescita su base annua pari all’1%. Mentre la quota di mercato dominante è calata al 19%.

A seguire troviamo Apple. L’azienda di Cupertino ha raggiunto 45,5 milioni di unità vendute. Dunque, è stato registrato un aumento del 6%. Il market share è pari al 16% con un calo dell’1%. Come anticipato, al terzo posto, dopo Samsung ed Apple, c’è Xiaomi. Il marchio ha registrato un’importante crescita delle vendite. In tal caso si parla di un market share del 15% raggiunto con circa 42,3 milioni di unità vendute. Dati che evidenziato una crescita pari al 27% rispetto allo scorso anno.

Infine, subito dopo i primi tre, troviamo Vivo. L’azienda ha registrato 25,9 milioni di smartphone venduti, con una crescita del 19%. La quota di mercato invece è pari al 13%. Si tratta di uno scenario interessante, ma è importante sottolineare che può cambiare in fretta. Con le continue vendite di smartphone e i nuovi modelli che attirano l’attenzione degli utenti la situazione può variare già a partire dai prossimi mesi. Solo il tempo potrà evidenziare se Samsung manterrà il suo primato o verrà superata dai suoi principali competitor.