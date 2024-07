Xiaomi continua a consolidare la sua posizione nel mercato dei dispositivi indossabili. A tal proposito si prepara al lancio di due nuovi prodotti. Si tratta del Watch S4 Sport e la smartband Band 9. Entrambi sono stati presentati per il mercato cinese, evidenziando specifiche tecniche avanzate, soprattutto per lo smartwatch sportivo.

Lo Xiaomi Watch S4 Sport è stato progettato con un’anima sportiva. Offre un’ampia gamma di opzioni per il monitoraggio delle attività fisiche. Tra le caratteristiche spiccano il controllo delle passeggiate, delle attività di trekking e corsa. Il tutto grazie al GPS ad alta precisione integrato. Inoltre, il dispositivo è resistente all’immersione in acqua fino a 40metri. Caratteristica certificata dalla Professional Association of Diving Instructors (PADI). Una delle novità più interessanti è la possibilità di tracciare gli allenamenti anche offline.

Inoltre, è possibile accedere alle mappe senza necessità di un telefono accoppiato, grazie al supporto eSIM. Le specifiche tecniche del Watch S4 Sport sono di fascia alta, includendo un display OLED da 1,43 pollici con luminosità massima di 2.200 nit. La batteria da 586 mAh con un’autonomia fino a 15 giorni. Inoltre, la struttura è in titanio con vetro zaffiro per la protezione. La connettività comprende eSIM, GPS GNSS integrato, e NFC con supporto per chiavi digitali per auto.

Nuovi dispositivi Xiaomi: le principali caratteristiche

La Band 9 è una smartband versatile con un’autonomia impressionante e molteplici funzionalità smart. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED Always-on da 1,62 pollici. La risoluzione è di 192 x 490 pixel. Mentre la luminosità arriva fino a 1200 nit. Supporta oltre 200 watch face e un refresh rate di 60Hz. Per la connettività, la Xiaomi Band 9 supporta Bluetooth 5.4, compatibile con Android 8.0 e iOS 12.0 e superiori. Inoltre, offre una versione con NFC opzionale. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 50metri. Inoltre, integra sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna. Offre anche il monitoraggio del sonno e del ciclo mestruale. Tra le oltre 150 modalità di allenamento, la Band 9 include anche corsi professionali, rendendola ideale sia per gli atleti che per l’uso quotidiano.

Xiaomi ha anche presentato le Buds 5, cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) e supporto per codec aptX Lossless. Suddette cuffie presentano un design innovativo che combina elementi delle classiche buds con quelle ad asticella verticale e una doppia finitura opaca e lucida. Offrono connettività Bluetooth 5.4, supporto per vari codec audio, e una tecnologia audio avanzata con unità magnetiche doppie. Le Xiaomi Buds 5 includono anche funzionalità come la riduzione del rumore delle chiamate tramite AI, un EQ dinamico auto-adattivo. Infine, è presente anche una modalità di gioco a bassa latenza.

Come anticipato, al momento, i nuovi dispositivi sono disponibili solo sul mercato cinese. Per i prezzi lo Xiaomi Watch S4 Sport è venduto all’equivalente di circa 250 euro, la Band 9 nel modello base costa intorno ai 32euro. Mentre il modello con NFC è disponibile per 44euro. Le Xiaomi Buds 5 sono proposte all’equivalente di circa 89 euro.