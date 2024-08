Se siete utenti Vodafone e state valutando di cambiare operatore, HoMobile ha lanciato delle offerte pensate appositamente per voi. Questi piani vantano prezzi competitivi e vantaggi interessanti. Tanti da rendendoli una scelta allettante per chi cerca risparmio e qualità. Le due principali promozioni disponibili sono “l’ Ho 50 Giga” e “150Giga”. La prima opzione offre 50GB di traffico dati in 4G, minuti e SMS illimitati al prezzo di 11,99 € al mese, con una spesa di attivazione di 9€ e una SIM gratuita. La seconda proposta, più generosa, include 150GB di internet e le stesse condizioni di minuti e messaggi Senza limiti a 13,99€ al mese. Entrambe le soluzioni sono valide per i clienti provenienti da Vodafone. Ma anche da altri operatori principali come TIM, WindTre e Very Mobile.

HoMobile: procedura di attivazione e vantaggi inclusi

Il processo di attivazione di una nuova SIM HoMobile è semplice e può essere completato sia online che in negozio. Se scegliete l’opzione online, potrete ricevere la scheda direttamente a casa entro circa tre giorni. Oppure ritirarla presso un’edicola convenzionata dopo aver effettuato una prenotazione. Per completare la procedura, dovrete fornire un documento di identità e il codice fiscale. Successivamente attivare la SIM tramite una videochiamata con un operatore.

Un vantaggio importante di HoMobile è che utilizza la rete Vodafone per garantire una copertura simile a quella garantita dal vostro precedente gestore. Ciò significa che la qualità del servizio resterà elevata. In più, il rinomato brand offre anche trasparenza nei costi. Ovvero il traffico dati viene bloccato quando si esauriscono i GB inclusi, evitando spese extra per dati supplementari. L’operatore blocca anche servizi a pagamento indesiderati e numerazioni speciali, prevenendo costi imprevisti. Per mantenere il vostro numero Vodafone, potrete gestire la portabilità autonomamente. Attraverso l’app apposita di HoMobile, scaricabile sugli Store. Basterà seguire i pochi passaggi indicati, spiegati ovviamente nei minimi particolari.