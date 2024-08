Vodafone, le Silver di AGOSTO 2024 arrivano a 200 GB con un regalo

Con tutti i gestori virtuali che stanno crescendo di livello ultimamente, c’era bisogno di qualcosa in più. A questo richiamo sembra aver risposto per le rime Vodafone, azienda anglosassone che ormai non ha più niente da presentare. Il gestore ha voluto mettere alla prova la concorrenza con il lancio di alcune soluzioni molto conosciute.

Sono tornate le migliori offerte che potevano riuscire a tenere testa ad alcune realtà tra cui quella di Iliad. Vodafone vuole continuare su questa falsariga almeno fino alla fine dell’estate, mettendo in fila una serie di successi per riprendersi la vetta. In basso ci sono tutte le informazioni.

Vodafone distrugge tutti, le sue offerte sono ancora vive ad agosto e arrivano fino a 200 giga

Con l’arrivo del 2024 era chiaro l’obiettivo di Vodafone che effettivamente è stato rispettato: battere la concorrenza con le offerte mobili. Il gestore anglosassone ha messo su una serie di grandi opportunità, tutte disponibili solo ed esclusivamente per alcuni clienti.

Tra le offerte migliori ci sono sicuramente le due Silver, proposte mobili che hanno al loro interno il meglio partendo appunto da minuti e messaggi. Le chiamate sono illimitate mentre i messaggi sono 200, ovviamente verso tutti. La prima delle due offerte costa 7,99 € al mese e consente di avere 100 giga in 4G. La seconda offerta invece arriva ad un massimo di 150 giga in 4G con un prezzo di 9,99 €.

Tra i migliori gestori in circolazione non poteva che esserci dunque Vodafone, che questa volta offre anche altre opportunità agli utenti. Oltre ai tanti servizi disponibili, il gestore anglosassone consente anche di avere il primo mese praticamente in sconto. I primi 30 giorni per chiunque dovesse scegliere una delle offerte indicate in alto, saranno quindi disponibili per soli 5 €.

Queste soluzioni messe a disposizione dal provider italiano sono disponibili solo ed unicamente per coloro che abbandonano Iliad o un gestore virtuale.