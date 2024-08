Quando si parla di negozi che trattano di dispositivi di tecnologia ci sono così tanti nomi da citare e tanti volantini da sfogliare che risulta difficile scegliere dove andare. Chi ha le migliori offerte? Chi ti permette di pagare a rate? Qual è lo store che ti fa risparmiare di più in assoluto? La risposta a tutte queste domande è Unieuro, il negozio di tecnologia per antonomasia, fornitore da anni di device favolosi, affidabili ed appartenenti a tantissimi brand famosissimi che sono sinonimo di grandissima qualità.

Il bello di Unieuro è che propone periodicamente sempre nuove sorprese e sconti così eccezionali che lasciano letteralmente a bocca aperta. I suoi volantini sono carichi di pagine e pagine ricche di elettrodomestici e dispositivi sensazionali come smartphone o anche pc, tv e qualunque altra cosa venga in mente del mondo tech. Cos’à in serbo per noi questa volta Unieuro? Non ci resta che scoprirlo!

Unieuro e il suo favoloso volantino ricco di promozioni

Se Unieuro fosse un mondo a parte, sarebbe sicuramente quello della convenienza più pazza. Il suo ultimissimo e caldissimo volantino lancia promozioni superbe su una vastissima gamma di dispositivi da urlo proposti a costi così bassi da sorprendere chiunque. Se si cerca una nuova TV si ha una scelta straordinaria a disposizione con i brand più disparati. Puoi subito acquistare con il nuovo Fuoritutto una fantastica Smart Tv Led TCL a 1799 euro oppure potresti anche puntare su un dispositivo OLED EVO da 55″ della LG al prezzo imperdibile di 1199 euro. TV Samsung? Scegli il modello a led da 85″ a 1199 euro.

Veniamo agli smartphone, dove Unieuro come sempre non delude. Ci sono tantissimi dispositivi della gamma Galaxy della Samsung come il Galaxy S24 a 849 euro o anche, per chi vuol pagare meno, il Galaxy A15 a 139,99 euro. Ovviamente si trovano altri brand come la Honor, la Xiaomi, i device Google e tantissimo altro ancora. Tutte le promo sono proprio visualizzabili qui sotto, nelle immagini del volantino! Dai uno sguardo e lanciati sul sito web Unieuro da questo link proprio ora.