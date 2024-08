L’estate diventa più divertente scegliendo gli articoli in promozione proposti dallo store grandioso LIDL. Non trovi solo gli alimenti più squisiti che tu possa gustare o gli ingredienti per sperimentare quanto vuoi in cucina, ma anche sorprese elettroniche che miglioreranno la tua vita quotidiana. La LIDL non è infatti un semplice market, ovvio che no, è di più, molto di più. Le sue offerte sono sorprendenti e sono proposte su ogni tipologia di articolo. Potresti riempire il carrello fino all’orlo e portare a casa una montagna di prodotti spendendo pochissimo.

Questo è possibile grazie agli sconti impareggiabili proposti nel volantino, validi in tutti gli store sparsi in Italia LIDL. Ci troverai davvero di tutto, ma alcuni articoli sapranno cogliere tutta la tua attenzione con la loro maestosa convenienza. Che ne dici di scoprire quali sono le offerte migliori della settimana?

Cambia la tua estate acquistando da LIDL rendendola più energica

Da Lidl per la tua cucina c’è una meravigliosa offerta su un prodotto utilissimo targato SilverCrest! Solo fino a domenica la SilverCrest Kitchen Tools Affettatrice Elettrica può essere tua al prezzo eccezionale di 49,00 euro. Come perdere poi, sempre della SilverCrest, il Fornello elettrico Doppio dotato di piedini antiscivolo e termostato in ciascuna piastra. Il costo? Appena 24,99 euro! Lidl ti propone poi un magnifico Tostapane a soltanto 11,99 euro per avere una colazione e toast gustosi in ogni momento della giornata in pochi istanti oppure lo Sbattitore elettrico, per montare perfettamente l’impasto del pan di spagna, a 9,99 euro.

Ancora per la cucina la Lidl ti regala uno sconto eccezionale sulla Piastra elettrica SilverCrest ora disponibile a 17,99 euro e la grattugia elettrica multifunzione 5 in 1 a 24,99 euro. Il meglio però è il Barbecue a Gas Grillmeister per delle grigliate fantastiche da fare in giardino con gli amici al prezzo strabiliante, imperdibile, travolgente di 249,00 euro. Meglio la Pizza? Allora impazzirai per il forno elettrico per Pizza SilverCrest Kitchen Tools alla bellezza di 69,00 euro. Il volantino Lidl ti aspetta! Scopri ogni promozione e corri in un qualsiasi store (puoi cercarlo direttamente dal sito web ufficiale).