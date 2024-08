Sono svariate le indiscrezioni che riguardano i prossimi smartphone di Apple. Alcuni dettagli, relativi agli iPhone 16 sembrano ormai certi. Le prime differenze mostrate nei mockup diffusi in rete riguardano la colorazione dei dispositivi. Dovrebbero essere presenti diverse varianti, tutte disponibili al momento del lancio. I colori compresi sono nero (classico), rosa, blu, verde e bianco. Quest’ultime colorazioni sono state confermate dall’analista Ming–Chi Kuo appena qualche settimana fa.

Nuovi dettagli sui prossimi iPhone di Apple

Un ulteriore modifica riguarda il design del retro degli iPhone16 e 16Plus. Quest’ultimo verrà modificato visibilmente rispetto i suoi predecessori. Le principali modifiche riguardano la disposizione delle due fotocamere che ora vengono posizionate verticalmente. Entrambe le camere vengono inserite all’interno di un’isola molto più piccola in relazione a quella dei dispositivi attuali. A tal proposito, il leaker Sonny Dickson ha pubblicato su X diverse immagini che confermano suddetto cambiamento. Nel dettaglio, è visibile la sporgenza della fotocamera che risulta più sottile proprio a causa dell’allineamento non più diagonale.

Gli iPhone 16 dovrebbero, inoltre, essere caratterizzati dalla stessa potenza. Dunque, per il reparto hardware non dovrebbero esserci grandi differenze rispetto ai predecessori. C’è però una novità importante. Sulle diverse varianti dei nuovi smartphone sarà presente un processore Apple A18. Quest’ultimo è fondamentale per ampliare la compatibilità con la piattaforma Apple Intelligence.

Sui nuovi iPhone 16 ci saranno due nuovi pulsanti. Il primo è il tasto cattura, installato sul lato destro, sotto quello dedicato all’accensione. Quest’ultimo dovrebbe essere sensibile al tocco per consentire l’acquisizione delle schermate. La funzione coinvolge la cattura di immagini ed anche video. Inoltre, sarà presente anche il tasto azione. Quest’ultimo sostituisce l’interruttore “mute” e permetter- di passare tra le due modalità (“Silenzioso” e “Suoneria”). È disponibile la possibilità di configurare il tasto anche per effettuare l’accesso rapido a diverse app. Tra cui torcia, note vocali, fotocamera e per attivare un comando rapido.