Una aspirapolvere senza fili è disponibile oggi in promozione su Amazon, con la possibilità comunque di poter godere del massimo risparmio possibile, stiamo parlando di un prodotto di casa Hoover, destinato a far sognare letteralmente gli utenti che vogliono il massimo risparmio con il minimo sforzo.

Il modello è l’Hoover H-Free 100, appartenente alla fascia bassa del settore, più precisamente con sigla HF122RH 011, trattasi, come anticipato, di una scopa elettrica senza fili che non presenta un sacco interno, il che facilita indiscutibilmente lo svuotamento, e riduce lo spreco/utilizzo di plastica.

Aspirapolvere senza fili: ecco lo sconto migliore di oggi

La splendida aspirapolvere senza fili oggetto del nostro articolo, la Hoover H-Free 100, può essere acquistata ad un prezzo veramente concorrenziale, infatti il listino di 199 euro è stato ridotto del 34%, sino ad arrivare ad un investimento finale da sostenere pari a soli 131,61 euro. La potete trovare a questo link.

L’autonomia rientra alla perfezione negli standard a cui siamo solitamente abituati, infatti riesce a garantire circa 40 minuti di utilizzo continuativo, prima di ricorrere alla presa a muro. Da notare che il prodotto in oggetto non presenta alcun tipo di stand di ricarica, fortunatamente tuttavia può essere facilmente posizionata in piedi in modo autonomo, facilitando di molto la vita di coloro che non vogliono uno stand a muro, o comunque hanno poco spazio a disposizione all’interno della propria abitazione.

Il prodotto può essere acquistato oggi in due colorazioni differenti: grigio o rosso, nel nostro articolo potete trovare la versione rossa, ma nulla vi vieta di optare per la controparte, anche se a conti fatti potrebbe presentare un prezzo leggermente diverso. La spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi decisamente rapidi presso il vostro domicilio.