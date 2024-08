Microsoft ha provato ad entrare nel mercato degli smartphone pieghevoli con il proprio progetto al fine di competere con Samsung e gli altri produttori. Il Surface Duo nasce nel 2020 come uno smartphone caratterizzato da due schermi che permettevano di utilizzare il device come un tablet.

L’anno successivo, nel 2021, Microsoft ha presentato il Surface Duo 2 con alcune novità hardware per migliorare l’esperienza utente e l’usabilità di questo particolare smartphone. Nonostante gli utenti si aspettassero il debutto anche di una terza generazione, da allora non si hanno più notizie.

Il Surface Duo 3 non è mai stato realizzato in quanto Microsoft ha ufficialmente cancellato il progetto. Tuttavia, in queste ore, sono trapelati nuove informazioni che permettono di scoprire alcuni dettagli sulle prime fasi dello sviluppo.

Il Surface Duo 3 non sarà mai realizzato ma i leaker hanno svelato i render ufficiali che mostrano il pieghevole di Microsoft

Le indiscrezioni sono state svelate da David di @xleaks7 in collaborazione con Online Solitaire. In particolare, il leaker ha scoperto le immagini che ritraggono lo smartphone pieghevole mai realizzato.

Il Surface Duo 3 avrebbe avuto in diverso form factor, con un design più stretto rispetto al modello precedente. Da piegato, gli utenti avrebbero potuto utilizzare il display esterno con una fotocamera frontale integrata in un notch a goccia. Sul lato opposto trovano spazio le tre ottiche in stile iPhone Pro.

Il pannello interno, invece, sarebbe stata la grande rivoluzione per la serie. Rispetto a due display separati come per i due Surface Duo precedenti, la terza generazione avrebbe adottato un display unico. In questo modo, Microsoft avrebbe potuto competere direttamente con i Samsung Galax Z Fold in quanto il design sarebbe stato molto simile.

Tuttavia, Microsoft ha scelto una strada diversa, abbandonato gli smartphone Android pieghevoli. L’intera divisione è stata chiusa e, per questo, non ci aspettiamo che questo Surface Duo 3 possa mai vedere ufficialmente la luce.