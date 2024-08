Il mese scorso la nota azienda di videogiochi Capcom ha annunciato l’arrivo del suo titolo Marvel versus Capcom Fighting Collection, una raccolta che racchiude al proprio interno ben sette picchia duro classici da sala giochi basati interamente su serie Marvel, a colpire però non è stato tanto l’annuncio, bensì il fatto che questo titolo arriverà su pc, PS4 e Nintendo switch ma stranamente, non sulle consolle di Casa Microsoft, fenomeno che si è già presentato altre volte in passato con altri titoli che hanno mancato il lancio su Xbox.

Questa situazione è senza alcun dubbio curiosa dal momento che la nota azienda non ha mai rilasciato commenti in merito e si è limitata a un velato silenzio privo di ogni spiegazione, una possibile risposta però è arrivata qualche settimana fa da alcuni utenti che hanno provato ipotizzare un possibile motivo dietro questa scelta, il quale sembra essere legato al motore grafico MT Framework Di Capcom, il quale sembra non essere supportato né da Xbox Series Xo S né da Xbox one tantomeno da PlayStation 5.

Qualcosa cambierà

Senza alcun dubbio si tratta di una situazione particolare e alquanto spinosa, ma allo stesso tempo plausibile dal momento che Capcom tende ad utilizzare il proprio vecchio motore grafico per i giochi più ad datati e per gli adattamenti di questi ultimi.

A quanto pare, però questa situazione è destinata a mutare dal momento che all’interno del Podcast The Xbox Two, Jez Corden ha affermato fermamente di aver saputo da alcune fonti affidabili che Microsoft sta lavorando in maniera attiva e importante con Capcom per cercare di risolvere una volta per tutti il problema di compatibilità del motore grafico in modo che i giochi della nota azienda possano finalmente sbarcare sulle proprie console.

Non c’è dato sapere quanto ci vorrà per la risoluzione del problema, ma si evince che le due aziende stanno lavorando insieme già da parecchio tempo dunque non è da escludere l’arrivo di notizie imminente.