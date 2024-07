Negli ultimi tempi, alcuni fortunati possessori di Surface Duo e Duo 2 hanno avuto la possibilità di rivitalizzare i loro smartphone pieghevoli. In che modo? Abbandonando Android e passando a Windows 11. Anche se non ufficiale, questo entusiasmante sviluppo è stato reso possibile grazie all’intervento di alcuni sviluppatori. Questi ultimi hanno infatti creato un’applicazione denominata WOA Device Manager. Disponibile sul Microsoft Store, l’ app consente agli utenti di installare, aggiornare e gestire il sistema operativo Windows direttamente sui loro dispositivi Android.

Considerazioni sul futuro dei dispositivi pieghevoli con Windows 11

Secondo la descrizione dell’app sullo store, WOA Device Manager facilita l’installazione dei file FFU. Oltre ad occuparsi della gestione dei driver di servizio e di eseguire varie operazioni. Tra cui lo sblocco del bootloader e il riavvio in diverse modalità. Tale piattaforma è stata aggiornata di recente per migliorare le funzionalità e correggere alcuni bug. Essa infatti attualmente offre anche la possibilità di personalizzare l’immagine UEFI e di selezionare pacchetti di driver su misura. Ad ogni modo è importante sottolineare che non si tratta di un’app ufficiale. Di conseguenza potrebbero verificarsi problemi di compatibilità o malfunzionamenti sul dispositivo. Quindi è consigliabile eseguire un backup completo prima di procedere con l’installazione di Windows11.

L’iniziativa di trasformare Surface Duo con Windows 11 è stata accolta con interesse da parte di alcuni appassionati. Tuttavia rimangono incerti i piani futuri di Microsoft per il mercato dei dispositivi mobili pieghevoli. Fonti vicine all’azienda indicano che potrebbe essere improbabile un nuovo modello di Surface Duo. Ciò nonostante il continuo interesse per innovazioni nel settore. Insomma, per concludere possiamo affermare che anche se l’opzione di installare Windows 11 sui Surface Duo può sembrare promettente per alcuni, è necessario considerare attentamente i rischi e le limitazioni associate a questo processo. In quanto non supportato ufficialmente da Microsoft. Così mentre gli sviluppatori continuano a esplorare nuove possibilità, gli utenti sono invitati a seguire le linee guida e ad eseguire le dovute precauzioni. Il tutto al fine di garantire sempre un’esperienza sicura e stabile con i propri dispositivi mobili.