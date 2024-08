Spusu Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano con delle proposte davvero eccezionali. Due delle offerte più sensazionali proposte dall’operatore fino ad ora sono Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G. Entrambe queste offerte sarebbero dovute essere disponibili fino allo scorso 31 luglio 2024. Come spesso accade, però, l’operatore ha da poco deciso di prorogarne ulteriormente la disponibilità almeno fino alla fine del mese di agosto 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu proroga le sue due super offerte Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prorogare la disponibilità di due delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, una di queste è l’offerta mobile denominata Spusu 150 XL. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, 500 sms verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 1000 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.

Il costo di questa offerta è di soli 5,98 euro al mese e l’operatore ha inoltre deciso di offrire gratuitamente il costo del primo rinnovo. La seconda offerta prorogata dall’operatore è Spusu 150 XL 5G. Si tratta di un’offerta gemella rispetto a quella appena descritta. A cambiare, come suggerisce il nome, è la possibilità di navigare con le nuove reti di quinta generazione. Aumenta di conseguenza anche il costo, che per questa offerta è di 7,89 euro al mese.

Anche per questa offerta, l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente il primo rinnovo. Entrambe le offerte, come comunicato dall’operatore, saranno disponibili all’attivazione fino al prossimo 31 agosto 2024. Gli utenti avranno quindi circa un mese per poter attivare una di queste offerte strepitose. Ricordiamo che l’operatore ha anche deciso di prorogare il resto delle sue offerte di rete mobile, come ad esempio l’offerta denominata Spusu 10.