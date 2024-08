Restyling Tesla Model Y: attesa per il 2025

L’attesa per il restyling della Tesla Model Y, progetto conosciuto anche con il nome Juniper, è ormai salita alle stelle tra gli appassionati. L’entusiasmo è palpabile nell’aria anche se l’auto, come comunicato dallo stesso Elon Musk, giungerà sulle nostre strade il prossimo anno. L’annuncio ha ovviamente demoralizzato alcuni fan che speravano in un lancio anticipato, ma non ha spento l’euforia del conoscere i dettagli del nuovo stile di uno dei modelli di punta Tesla.

Il lavoro sul nuovo modello è infatti già in corso. Alcune foto spia iniziali della Tesla hanno iniziato a circolare online, offrendoci uno sguardo preliminare su ciò che potremmo forse avere sotto mano. Chiariamo che non si può confermare al 100% la veridicità di tali immagini, ma non c’è alcun dubbio che queste abbiano stimolato molta curiosità e speculazione tra i fan del marchio.

La Tesla segue la linea della Model 3?

Le immagini diffuse sul web ci suggeriscono che il nuovo modello Tesla potrebbe presentare un posteriore aggiornato con gruppi ottici collegati da una barra luminosa con la scritta “Tesla”. Questo sempre considerando se le foto sono davvero rappresentative del restyling. Il dettaglio sarebbe in vero in linea con le tendenze viste già nella Model 3 rinnovata, che ha adottato elementi di design moderni simili. L’interno della Model Y potrebbe poi includere l’illuminazione ambientale diversa, un’aggiunta raffinata che rivediamo nella Model 3 facelift.

Si suppone dunque che i cambiamenti estetici dovrebbero essere basici e non rivoluzionari se tutte le info si dimostrassero reali. Come anche per la Tesla Model 3, dovrebbe essere prevista una maggiora concentrazione nelle modifiche sulla zona posteriore ed anteriore dell’auto, atta a migliorarne non solo l’aspetto in sé ma anche l’aerodinamicità, mantenendo al contempo l’identità del modello iniziale del SUV. Dalla Cina sono arrivate altre immagini di un SUV camuffato, che potrebbe essere il restyling della Model Y, ma la copertura rende difficile comprendere quali siano le modifiche più sostanziali. Probabilmente, dato il lancio ancora lontano, nei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli e immagini, quindi non ci resta che attendere notizie dalla stessa Tesla per sapere finalmente quale sia la verità.