Audi A6 e-tron: 750 km di autonomia e grandi innovazioni

La nuova Audi A6 e-tron è un importante passo avanti nella gamma elettrica del marchio tedesco. L’auto propone ai suoi guidatori un’eccezionale autonomia di oltre 750 Km con una singola carica. Questo modello, secondo realizzato sulla piattaforma PPE dopo la Q6 e-tron, sarà disponibile in due versioni: la Sportback e la Avant. Per la primissima volta la Audi propone queste varianti anche con trazione integrale o posteriore a seconda della scelta dell’acquirente.

La A6 e-tron sarà lanciata con una batteria potentissima da 100 kWh, offrendo, come anticipato, fino a 750 km di autonomia per la versione Sportback e oltre 720 km per la Avant. La versione S6 e-tron, più potente e ruggente che mai, la Audi garantirà prestazioni elevate con 503 CV ed un’autonomia diversa e leggermente inferiore di 670 Km. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 800 volt, la A6 e-tron permette poi di ricaricare fino a 310 Km in soli dieci minuti, cosa che sicuramente verrà apprezzata da chi ha la tendenza a spostarsi molto e a percorrere lunghi viaggi frequentemente.

Design esterno ed interno della spettacolare Audi elettrica

Lunga circa cinque metri, la Audi A6 e-tron si distingue tra tutte le auto non solo per la sua straordinaria grandezza ma anche per linee eleganti e pulite. Il modello stabilisce un nuovo record per Audi con un coefficiente aerodinamico di 0,21, il migliore nella storia che la casa abbia mai avuto. Altra innovazione di grande impatto riguarda l’illuminazione, con fari Matrix LED ridisegnati e luci posteriori digitali OLED 2. Al lato posteriore spiccano poi anche i nuovi anelli illuminati, un dettaglio distintivo del design che renderà la vettura ancora più speciale su strada.

Gli interni della A6 e-tron presentano l’Audi Digital Stage, che comprende il virtuale cockpit da 11,9″, un display centrale da 14,5″ dedicato al sistema MMI e uno schermo solo per il passeggero da 10,9″. Il sistema di infotainment, basato su Android Automotive, include ChatGPT, mentre l’head-up display offre un’area di visualizzazione equivalente a ben 88″. Assurdo. La nuova architettura elettronica E3 1. inoltre garantisce una maggiore potenza di calcolo e una gestione semplificata dei componenti. Per gli appassionati è disponibile poi il sistema Bang & Olufsen Premium Sound con 20 altoparlanti, incluso nel poggiatesta, per vivere la musica ad un livello mai sperimentato in un auto prima d’ora.