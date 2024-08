Il nuovissimo Samsung Galaxy Z Fold6 è stato sottoposto ai test di DXOMARK per valutare le performance del comparto fotografico in maniera empirica. Il framework ideato dall’ente indipendente permette di analizzare in maniera oggettiva il comportamento dello smartphone per quanto riguarda le foto, i video, lo zoom e l’esperienza utente.

Il team di DXOMARK replica situazioni che simulano casi di utilizzo reali al fine di rendere i test quanto più oggettivi possibile. I vari risultati concorrono alla creazione di un punteggio globale che permette di relazionare lo smartphone agli altri presenti sul mercato.

Il Samsung Galaxy Z Fold6 ha ottenuto 132 punti per le foto, 75 per l’effetto bokeh, 71 nella preview, 135 per lo zoom e 128 per i video. In totale, il punteggio di riferimento dello smartphone è di 133 punti che posiziona il device al 45esimo posto nella classifica generale di DXOMARK. Ricordiamo che il foldable di Samsung è caratterizzato da una tripla ottica con un sensore primario da 50MP, un’ottica ultra wide da 12MP e un teleobiettivo da 10MP.

Il Galaxy Z Fold6 non sorprende DXOMARK, il foldable di Samsung fatica con il comparto fotografico soprattutto negli scatti notturni

In generale, stando a quanto indicato nel report dedicato, i punti di forza segnalati dall’ente riguardano la buona esposizione e la gamma dinamica ampia. In condizione di forte luminosità, i dettagli catturati sono buoni con poco rumore. Utilizzando lo zoom, la perdita di qualità non è elevata, consentendo di ottenere scatti decenti.

L’effetto bokeh può contare su una stima della profondità corretta con conseguente resa elevata della foto. I punti di forza delle foto si riscontrano anche con i video che, inoltre, possono contare su una stabilizzazione che aiuta a rendere i video meno mossi.

Le criticità del comparto fotografico del Galaxy Z Fold6 emergono in maniera evidente in condizioni di scarsa luminosità. L’autofocus non riesce a rilevare i soggetti e il bilanciamento del bianco non è molto accurato. Il rumore nelle foto aumenta abbassando la qualità generale. Le stesse problematiche si riscontrano anche quando si registrano dei video.