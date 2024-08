Eccoci qui con una nuovissima recensione di un altro fantastico prodotto di casa Gamesir. Questa azienda, specializzata nel creare controller e accessori per il gaming, si distingue per le specifiche tecniche interessanti e prezzi competitivi.

Oggi recensiamo il Gamesir G8+, un controller versatile compatibile con Nintendo Switch, tablet, smartphone e PC. Per chi avesse perso la recensione del modello più piccolo, il Gamesir Galileo G8, basta cliccare QUI per recuperarla.

Confezione e design:

Il Gamesir G8+, una volta estratto dalla confezione brandizzata, mostra subito il suo design curato e moderno. Troviamo tre levette analogiche di ricambio per adattarsi alle diverse preferenze di grip, un cavo USB-USB-C, un adesivo con il logo di Gamesir e il manuale di istruzioni.

Le facciate frontali del controller sono removibili e attaccate magneticamente, permettendo una facile personalizzazione. La finitura della scocca in nero opaco garantisce un ottimo grip, mentre la parte posteriore è dotata di due tasti programmabili con una texture ruvida e una superficie in gomma antiscivolo per una maggiore presa.

Il peso totale del Gamesir G8+ è di 314 grammi, ben bilanciato e comodo da maneggiare. I tasti ABXY possono essere configurati nel loyout Xbox o Nintendo Switch.

Specifiche tecniche:

Il Gamesir G8+ è dotato di una batteria da 1000 mAh, suddivisa in due batterie da 500 mAh, una per lato.

Il controller supporta dispositivi con una lunghezza da 120 mm fino a un massimo di 215 mm, rendendolo adatto anche per tablet.

I stick e i trigger analogici utilizzano la tecnologia Hall Effect, garantendo un utilizzo fino a 5 milioni di click e prevenendo il drift. Supporta piattaforme come Steam Link, Moonlight, PS Remote Play e Parsec, offrendo un’esperienza di gioco versatile.

Differenze principali tra G8 e il G8+

La prima differenza significativa tra il G8+ e il Galileo G8, è la connessione. Il G8+ offre sia una connessione Bluetooth per dispositivi mobili sia un dongle wireless per PC, mentre il Galileo G8 aveva solo la connessione Type-C per smartphone.

Inoltre, il G8 Plus è compatibile con un maggior numero di dispositivi, inclusi Nintendo Switch, smartphone, tablet e PC, mentre il Galileo G8 era limitato agli iPhone serie 15 e agli smartphone Android.

Il G8+ è dotato di un giroscopio a sei assi, a differenza del Galileo G8, e ha doppi motori per la vibrazione, migliorando l’immersione nel gaming.

Tuttavia, il G8+ manca del jack da 3,5 mm presente nel modello base.

Esperienza di utilizzo:

Collegare il Gamesir G8+ al proprio smartphone è semplice: basta premere il pulsante in basso a sinistra insieme al tasto A per far apparire il controller nelle impostazioni Bluetooth.

La connessione con la Nintendo Switch richiede invece la combinazione del tasto in basso a sinistra con il tasto Y. La personalizzazione è uno dei punti di forza di questo dispositivo, che permette un’ampia gamma di configurazioni in base al tipo di gioco.

La tecnologia Hall Effect assicura una risposta di gaming precisa e affidabile, ideale per RPG, giochi di corsa, sparatutto e altro ancora. Il controller è comodo da usare, e la possibilità di utilizzarlo con smartphone, tablet, Nintendo Switch e PC lo rende estremamente versatile.

Prezzi e conclusioni:

Il Gamesir G8+ è disponibile ad un prezzo di circa 105,00 euro sullo store ufficiale di Gamesir, e anche su Amazon. Spesso è possibile trovare offerte interessanti su e-commerce come Amazon, rendendo questo dispositivo un ottimo affare.

Trovarsi di fronte a un controller con queste caratteristiche e qualità a questo prezzo non è facile. Gamesir continua a dimostrarsi una garanzia nel mondo dei controller da gaming, offrendo prodotti che conquistano ogni volta.

Giunti alla conclusione, vi invitiamo a farci sapere cosa ne pensate del nuovo Gamesir G8+ nei commenti sotto al nostro video su YouTube.