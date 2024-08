Le vetture Porsche stanno seguendo una tendenza recente riguardo le nuove automobili sul mercato. Nello specifico, le norme di sicurezza, ora molto più severe, portano a veicoli molto più grandi. La tendenza coinvolge anche le auto sportive. Quest’ultime presentano un peso decisamente superiore, dettaglio che le distingue dai precedenti modelli più piccoli ed agili.

A tal proposito, il responsabile del design Michael Mauer ha evidenziato come tale situazione ha contribuito a rendere la Porsche 911 molto più pesante. A contribuire all’aumento di peso è arrivata anche l’aggiunta di potenza. Tale dettaglio necessità di freni e ruote più grandi che di conseguenza aumentano il peso della vettura.

Aumentano le dimensioni della Porsche 911

Durante un’intervista a Drive, una testata australiana, Mauer ha dichiarato che l’azienda mira a lanciare una variante più piccola. Tale progetto risulta però poco realizzabile con l’impianto di motori a combustione. Le cose potrebbero però cambiare in futuro con l’avanzare della mobilità elettrica.

Uno degli obiettivi delle vetture green è proprio quella di ridurre le dimensioni delle batterie. Introducendo suddetta caratteristica sulla Porsche 911 la vettura potrebbe diventare molto più piccola. Si tratta di uno scenario realizzabile, ma non nell’immediato futuro. Come evidenziato dalla stessa azienda che ha escluso il rilascio della vettura in una variante totalmente elettrica.

Un esempio dell’andamento attuale del settore è la nuova Porsche 911 Carrera GTS. Quest’ultima ha un powertrain ibrido e rappresenta un passo significativo verso l’innovazione tecnologica. Eppure, porta ad un aumento di peso di 50 kg rispetto alla generazione precedente. In tal modo, si arriva ad un totale di 1.590 kg.

Mauer auspica un futuro in cui la Porsche 911 possa tornare alle dimensioni originali. Un progetto che potrà realizzarsi solo in futuro. Quest’ultima è una prospettiva che riguarda non solo le auto sportive. Tutte le vetture sono condizionate da vincoli progettuali e meccanici che non permettono ai veicoli di acquistare leggerezza.