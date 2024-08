Il Samsung Galaxy Tab A9+ è disponibile ad uno dei prezzi migliori dell’ultimo periodo, il tablet di fascia media può essere acquistato con uno sconto del 36%, così da essere sicurissimi di poter accedere ad un dispositivo di ottimo livello, spendendo anche relativamente poco.

La promozione corrente viene applicata in automatico sul modello con display da 11 pollici di diagonale, trattasi di un prodotto con TFT LCD che riesce a raggiungere una buona risoluzione in FullHD, senza spingersi oltre in termini comunque di risoluzione massima. Il prodotto è comunque caratterizzato da un processore sufficientemente performante, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, oltretutto dispone di una comoda batteria da 7040mAh, che gli permette un utilizzo sul medio lungo periodo, facilitando di molto la vita del consumatore medio.

Samsung Galaxy Tab A9+: ecco lo sconto migliore

Samsung Galaxy Tab A9+ può essere acquistato in questi giorni su Amazon con un risparmio più unico che raro, infatti il suo prezzo di listino sarebbe di 309 euro, ma coloro che vorranno cercare di risparmiare il più possibile lo potranno fare proprio oggi, con uno sconto del 36% che riduce la spesa finale di oltre 110 euro, fino ad arrivare ad un valore di 199 euro. Lo potete acquistare qui.

Il sistema operativo è Android 13, con possibilità di installare già la versione più recente, ma soprattutto di approfittare della personalizzazione grafica One UI di ultima generazione. Sotto il cofano si può trovare la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon SM6375, che riesce comunque a garantire discrete prestazioni, ricordandosi più che altro il suo essere legato alla fascia più bassa del settore. All’interno della confezione, se interessati, è assente l’alimentatore da parete, è presente solamente il cavo di collegamento, USB-C to USB-A.