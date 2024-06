Porsche 911: la sportiva diventa Ibrida con le nuove Carrera GTS e T-Hybrid

La motorizzazione ibrida ha finalmente toccato anche la regina delle sportive, alias la Porsche 911. Le innovative auto hanno un motore di nuova concezione da 3,6 litri, offrendo prestazioni straordinarie. La 911 Carrera GTS Coupé, ad esempio, accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km/h. Anche la 911 Carrera ha subito una modifica ed ora ha un motore boxer da 3,0 litri.

Le Porsche Carrera avranno come centro, come cuore, il T-Hybrid, un turbocompressore elettrico per i gas di scarico. Un motore elettrico integrato, situato tra la girante del compressore e quella della turbina, permette al turbocompressore di raggiungere rapidamente il regime ottimale, garantendo una pressione di sovralimentazione immediata. Il motore elettrico aggiunge 15 CV di potenza, estratta direttamente dai gas di scarico. La parte elettrica presenta anche un motore sincrono a magneti permanenti integrato nella nuova trasmissione a doppia frizione PDK a 8 rapporti.

Porsche Carrera 911: v elocità da brivido e specifiche

I motori elettrici sono collegati a una batteria ad alto voltaggio compatta, capace di conservare fino a 1,9 kWh di energia a 400 V. Senza assistenza elettrica, il motore boxer eroga 485 CV con 570 Nm di coppia. Invece con l’intero sistema ibrido, la potenza complessiva arriva a 541 CV con 610 Nm di coppia, un aumento di 61 CV rispetto al modello di Porsche precedente.

La 911 Carrera con motore boxer da 3,0 litri ha una potenza di 394 CV con 450 Nm. L’accelerazione, in tal caso, va dai 0 a 100 km/h in appena 4,1 secondi (3,9 secondi se si sceglie il pacchetto Sport Chrono), raggiungendo una velocità di 294 km/h. L’auto ha due posti a sedere di serie, con varianti coupé configurabili in versione 2+2 senza costi aggiuntivi. Il quadro strumenti digitale da 12,6″ e lo schermo centrale da 10,9″ integrano in modo perfetto perfettamente il sistema Porsche Communication Management (PCM), che adesso consente l’accesso più facile ad Apple CarPlay tramite QR Code.

La nuova 911 Porsche Carrera è già ordinabile a un prezzo di partenza di 133.686 euro, comprensivo di IVA. La 911 Carrera GTS Coupé parte invece da 177.518 euro. Questi nuovi modelli proiettano la casa automobilistica sportiva per antonomasia nel futuro tecnologico con minori emissioni. Voi quale scegliereste tra le due? Forse conosciamo la risposta.